Manyas\'ta 23 Nisan coşkusu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, olumsuz hava şartları sebebiyle kapalı spor salonunda coşku içinde kutlandı.

İlçedeki kutlamalar, Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürü Cem Aydın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından hava muhalefeti sebebiyle kapalı spor salonundaki programa geçildi.

Spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ve Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İstiklal İlkokulu öğretmenlerinden İdris Özden gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Minik öğrencilerin sahne aldığı bölümde, Nene Hatun Anaokulu ve İstiklal İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterileri izleyicilerden tam not aldı. Renkli görüntülerin sahne olduğu kutlama programı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Geniş katılımın olduğu törenlere; Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ve Belediye Başkanı Ahmet Duru'nun yanı sıra Cumhuriyet Savcıları Hakan Aydoğan ve Muhammet Burak İş, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, okul yöneticileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR