Kültür Sanat

Mardin, 2023 yılında 2 milyon civarında turist ağırladı

48. Turizm Haftası "Kültür ve İnanç Ekseninde Turizm ve Mardin Çalıştayı düzenlendi

Vali Tuncay Akkoyun:

" Dara Antik Kenti'nin ulusal ve uluslararası tanınırlığını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı 27 Eylül tarihi için Mardin'e davet etmiş bulunmaktayız"

MARDİN - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 48. Turizm Haftası "Kültür ve İnanç Ekseninde Turizm ve Mardin Çalıştayı"nda, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mardin'imiz, 2023 yılında yaklaşık 650 bini konaklama olmak üzere 2 milyon civarında turist ağırlandı" dedi.

Artuklu Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 48. Turizm Haftası "Kültür ve İnanç Ekseninde Turizm ve Mardin" çalıştayında konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Kalesi, Dara Antik Kenti, Boncuklu Tarlası, yer altı şehri Matiat'ı, Mezopotamya Ovası, gümüş tellerin hünerli parmaklarda ilmek ilmek işlendiği telkariler, Mardin güvercinleri, sayısız camiler, kiliseler, hanlar, hamamlar, diğer taş yapıları ve burada saymakta insanın aciz kalacağı sayısız değerleriyle Mardin'in ülkenin turizm zenginliği en yüksek şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Devam eden çalışmalarla kadim şehre ait eserlerin gün yüzüne çıkarılmaya ve turizme kazandırılmaya devam edilmekte olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mardin'in 2023 yılında yaklaşık 650 bini konaklama olmak üzere 2 milyon civarında turist ağırlandığını, giderek artan bu talebi en uygun ve iyi biçimde karşılama anlamında daha çok çalışma gerektiği hususunda yüksek bir farkındalığa sahip olduklarının altını çizmek istediğini kaydetti.

"Uygulamaya aldığımız planlamada, bakanlığımızın turizmi 12 aya yayma çalışmaları bizlere önemli ışık tutmaktadır" diyen Vali Akkoyun, "Biz de, sadece Mardin açısından değil, bütün dünya tarihi açısından önemli bir yeri olan Dara Antik Kenti'nin ulusal ve uluslararası tanınırlığını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı 27 Eylül tarihi için Mardin'e davet etmiş bulunmaktayız. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptığımız başvurular olumlu sonuçlanmış, Dara Antik Kenti'nin ve Boncuklu Tarla'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında destek alması sağlanmıştır. Bu sonuçla 4 yılda yaklaşık 100 milyon TL destek sağlanacak bu destinasyonlarda uzun süredir bekleyen geniş kapsamlı yeni kazıların başlayacağının da müjdesini verebilirim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca Valiliğimize tahsis edilen işgücünün de bu alanlara aktarılmasıyla en önemli ihtiyaç olan kazı personelini ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

Büyük bir bölümü 62 yıldır afet bölgesi ilan edilen Mardin Kalesi'nin alt kısmında yer alan 1. Cadde'nin fizibilite çalışmasını tamamladıklarına değinen Vali Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu çalışmayı, Sümela Manastırı örneğinde olduğu gibi profesyonel bir ekibe, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yaptırarak bölgeyi afet riskinden kurtarmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem mevcut afet riskini ortadan kaldıracağız hem de işletmelerimizin izin ve ruhsat konusunu halletmiş olacağız. Mardin İl Halk Kütüphanesi'nin temelinin mayıs ayında atılması planlanmaktadır. Yine Cumhurbaşkanımızın da müjdesini verdiği Modern Kültür Merkezi için yer tespiti ve bütçe tahsisi çalışmalarımız devam etmektedir. 2024 yılında valiliğimiz uhdesinde kurulan turizm denetim komisyonu, şehrimizde turizmi olumsuz etkileyen kanuna ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeleri tespit ederek gereğini yapacaktır. Yine bu kapsamda turizmin yoğun olarak yaşandığı 1. Cadde gibi bölgelerde turizm polisi ve jandarma bölgesinde kalan Dara gibi noktalarda da turizm jandarması görevlendirmelerine başlayarak var olan güven ve huzur ortamını da güçlendireceğiz. 48. Turizm Haftası münasebetiyle kültür ve inanç ekseninde Mardin turizmini konuşmak için toplandığımız bugünden, dönüp geçmişe baktığımızda, kadim şehir Mardin'in böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapacak konuma gelmesi çok önemli bir gelişmedir."

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ise, Mardin'in sermayesi ile adeta biçilmiş kaftan durumunda olduğunu aktararak, bu şartlarda şehirde bugün itibari ile bakanlıktan belgeli 104 konaklama tesisi, 3 bin 471 oda ve 7 bin 178 yatak kapasitesi ile hizmet vermekte olduğunu söyledi.

Dicle Kalkınma Ajansı Mardin Genel Sekreteri Aykut Aniç de, "Dicle Kalkınma Ajansı olarak, 2019 yılından beri ilimizin, bölgemizin kalkınması için ortak vizyon geliştiren strateji çalışmaları yürüten analizler yapan bir ajansız. Mardin dediğimiz zaman bütün sektörlerin arasında turizm de var. Ajansımızın yürüttüğü çalışmalar içerisinde turizmde önemli yer tutuyor. Bu anlamda turizm de katma değer sayısının artmasından kültür varlıklarının korunması ve faydasının artırılması için çok fazla faaliyeti başarıyla yürütmüş durumdayız" ifadelerine yer verdi.