Yeşilli'de 18. Kiraz Festivali Coşkuyla Başladı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" törenle başladı.

Yeşilli Belediyesi ile Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek festivalin açılışı kapsamında, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri ile davetliler, Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yeşilli Gençlik Merkezi'nde devam eden programda mehter takımı gösterisi ile davul, zurna, erbane ve zeybek gösterileri sahnelendi. Festival alanında ayrıca yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 18'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali dolayısıyla Yeşilli'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Mardin'in binlerce yıllık geçmişiyle büyük bir medeniyet ve büyük bir coğrafya olduğunu söyledi.

Atalardan miras kalan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bugün de yaşatıldığını ifade eden Akkoyun, "Bu topraklarda yüzlerce yıldır, binlerce yıldır kardeşlik, barış ve birlik beraberlik içerisinde atalarımız, dedelerimiz bir arada yaşamışlar. Komşuluk yapmışlar, yan yana esnaflık yapmışlar. Birlikte yarenlik yapmışlar. Bugün de bizler, sizler, hepimiz Mardin'de ve tüm ilçelerinde bu değerli coğrafyada atalarımızdan, dedelerimizden aldığımız mirası, birlik, beraberlik ve kardeşlik mirasını işte bu güzel ortamları da vesile kılarak yaşayarak, yaşatarak inşallah gelecek nesillere birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamlarını miras bırakacağız. Bu festivaller, bu kültür, sanat etkinlikleri elbette ki birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiği gibi aynı zamanda gurbette bulunan, şehrimizin dışında bulunan hemşehrilerimizin de bir araya gelmesine önemli vesile olmaktadır." şeklinde ifade etti.

Festivalin üreticiler açısından da önemli bir fırsat sunduğunu belirten Akkoyun, özellikle Kiraz Festivali sayesinde çiftçilerin ve üreticilerin bir yıl boyunca alın teriyle, sabırla ürettikleri kirazları tanıtma ve satış imkanı bulacağını ifade ederek, "Burada stantlar da var. Gelirken gezdik, dolaştık. Gerçekten el emeği göz nuru ürünler hanım kardeşlerimiz ve beyefendiler tarafından sergileniyor. Tebrik ediyorum her birini de ve böyle birçok güzelliği içinde barındıran bu kültür sanat etkinlikleri, festivalleri sonuçta güzellikler doğuruyor. Hep böyle hayırlı sonuçlara sebep oluyor inşallah. Ben bu vesileyle, bu festival dolayısıyla çok emek verildiğini ifade etmek istiyorum. Kolay değil bu organizasyonlar. Yeşilli Belediye Başkanımıza ve Yeşilli Kaymakamımıza, onların şahsında tüm personellerine teşekkür ediyorum. Ellerine, yüreklerine sağlık. İnşallah hep böyle birlik beraberlik ortamlarında bir araya geliriz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldan fazladır eğitimden ulaştırmaya, sanayiden, tarıma sosyal hizmetlerden gençlik hizmetlerine birçok alanda ülkemiz gerçekten çağ atladı ve gelişme sağladı." dedi.

Birlik, beraberlik duygusuna sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Akkoyun, "Mardin ilimizde, özelinde de Yeşilli ilçemizde bu gelişmesen nasibini alıyor ve bundan sonra da nasibini almaya devam edecek. Tabi ki şehirlerimizin gelişmesi üretimle istihdam ile olur. Üretimin ve istihdamın bir arada olması ile olur. Tüm bunların olması için huzur ikliminin ve barışın olması lazım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgemizdeki güvenlik politikaları elhamdülillah huzurun sağlanmasına çok önemli bir katkı sağlamıştır. ve gelinen noktada terörsüz Türkiye süreci de bu huzur ortamının pekişmesi, sağlamlaşması açısından da çok önemli bir fırsattır. Burada Yeşilli'den bir kez daha tüm kardeşlerimle birlikte inşallah bu topraklarda barışımıza, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız. Terörsüz Türkiye sürecini fırsat bilerek inşallah tarihimizden aldığımız birlik beraberlik mirasını yaşatacağız, yaşayacağız, gelecek nesillere çok güçlü bir şekilde miras bırakacağız inşallah." diye konuştu.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise festival boyunca vatandaşların özlemini duyduğu birlikteliği, sevgiyi, kardeşliği ve coşkuyu hep birlikte yaşayacaklarını belirterek, "Her ne kadar adı festivalde kiraz ise kiraz bizim için sadece bir semboldür. Bizim hedefimiz ve amacımız Terörsüz Türkiye'nin birliği, kardeşliği, vatan ve millet sevgisidir, sevdasıdır. Bizim amacımız kaybolmaya yüz tutan değerlerimizin ortaya çıkmasıdır. Bizim amacımız bu şehirlerin, bu bölgenin vatanına, milletine aşık olduğunu ispatlamak ve anlatmak içindir." dedi.

Festivalin taşıdığı anlamın kirazın çok ötesinde olduğunu ifade eden Demir, "Bizim amacımız, Mardin şehrinin 10 tane ilçesiyle asla terörün yanında olmadığını, bayrağı, devleti, birliği ve beraberliği yanında olduğunu ispatlamak ve anlatmaktır." dedi. - MARDİN