Midyat'ta "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda "Hayat Boyu Öğrenme" faaliyetlerindeki mevcut durum, planlanan çalışmalar, sorun ve çözüm önerileri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Ahmet Solmaz, yaptığı konuşmada, ilçede hayat boyu öğrenmeyi en üst seviyeye çıkarmak için gayret edeceklerini söyledi.

Kursiyer sayısında hedeflenen rakama ulaşmak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Solmaz, kurs faaliyetlerinin halk eğitim merkezlerinin dışında uygun olan her mekanda yapılması için çalışacaklarını belirtti.

Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Tercan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Şaşmaz ve kurum temsilcileri katıldı.