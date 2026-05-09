Dans Tutkunları Latin Partisi'nde coştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dans Tutkunları Latin Partisi'nde coştu

Dans Tutkunları Latin Partisi\'nde coştu
09.05.2026 16:16  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Latin Fest kapsamında düzenlenen Latin Partisi, yüzlerce dans tutkununu bir araya getirdi. Renkli görüntülerle süren festival, Latin Amerika atmosferini Marmaris'e taşıdı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Marmaris Latin Fest kapsamında düzenlenen Latin Partisi, yüzlerce dans tutkununu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda buluşturdu. Latin ezgileri eşliğinde saatlerce dans eden katılımcılar, festivalin en renkli gecelerinden birine imza attı.

Marmaris Latin Fest, Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde renkli görüntülerle devam ediyor. 7 Mayıs'ta başlayan ve 10 Mayıs'a kadar sürecek festival, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı dans, müzik, eğlence ve lezzetin merkezi haline getirdi. Türkiye'nin en kapsamlı Latin etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivale, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ve Venezuela'dan ekipler katılıyor. Gün boyunca sahne alan dansçılar ve müzisyenler, ziyaretçilere adeta Latin Amerika atmosferi yaşatıyor. Festival kapsamında kurulan stantlarda ise Latin mutfağının özel tatları Marmarislilerle buluşuyor.

Akşam saatlerinde yoğun ilgi gören meydanda dün düzenlenen Latin Partisi'de ise coşku doruğa çıktı. Marmaris'te faaliyet gösteren dans okullarının öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte yüzlerce kişi iki saat boyunca Latin ezgileri eşliğinde dans etti. Salsa ve bachata ritimleriyle festival alanını dolduran katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalin sanat ayağı ise Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde devam ediyor. Burada gerçekleştirilen dans atölyeleri ve Latin film gösterimleri sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dans Tutkunları Latin Partisi'nde coştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

16:59
13 yaşındaki kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturmasında 33 tutuklama
13 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 tutuklama
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:22:40. #7.13#
SON DAKİKA: Dans Tutkunları Latin Partisi'nde coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.