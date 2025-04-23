Marmaris\'te 23 Nisan Coşkusu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle imece usulü süslenen 23 Nisan Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aileler çocuklarıyla birlikte kutladı.

71 yaşındaki Yazgan'ın girişimleriyle bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen kutlamalar, Türk bayrakları, kırmızı-beyaz posterler, kumaşlar ve balonlarla süslü sokakta gerçekleştirildi.

Sokağın ortasına kurulan sahnede, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi, şarkılara marşlara eşlik etti. Aileler de çocuklarının coşkusuna katılarak eğlenceye dahil oldu.

Sokak sakinlerince çocuklara yüz boyaması, yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Sokaktaki kutlamalara kırsal mahallelerden de çocukları aileleriyle birlikte geldi.

Motosiklet derneği üyeleri sokakta kortej geçişi yaptı.

Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülük esasına dayalı gerçekleştirdikleri sokak süslemesi ve sokakta eğlenceli kutlamaya çocukların sahip çıkmasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.