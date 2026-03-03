Mars Heykeli Artık Daha Yakından Görülebilecek - Son Dakika
Mars Heykeli Artık Daha Yakından Görülebilecek

Mars Heykeli Artık Daha Yakından Görülebilecek
03.03.2026 12:40
Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Mars heykeli için yeni bir seyir platformu açıldı.

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nin önemli eserleri arasında yer alan, bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz "Mars heykeli", inşa edilen seyir platformu sayesinde artık daha yakından görülebilecek.

Tarihi İpek Yolu üzerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede sergilenen önemli eserler arasında bulunan heykelin detaylarının daha iyi incelenebilmesi amacıyla 16 metrekarelik seyir platformu oluşturuldu.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde inşa edilen platform sayesinde ziyaretçiler, heykelin altın ve gümüş kakmalı gözlerini yakından görme imkanı buluyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, müzede dünya sanat tarihi açısından önemli eserlerin sergilendiğini belirtti.

Ziyaretçilerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Çomak, şunları kaydetti:

"Mars'ın kendi boyutlarında yapılmış dünyadaki tek bronz heykeli budur. Gözleri altın ve gümüşten yapılmıştır. Bir sütun üzerinde sergileniyor. Ziyaretçiler daha önce heykeli uzaktan görebiliyordu. Yaptığımız yaklaşık 16 metrekarelik seyir platformuyla artık daha yakından görüp ihtişamını keşfedebiliyorlar."

Çomak, seyir platformunun aynı anda yaklaşık 40 ziyaretçiyi ağırlayabildiğini, 100 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Hatay'dan gelen ziyaretçi Selvi Ayhan ise müzeyi üçüncü kez gezdiğini belirterek, önceki ziyaretlerinde heykele uzaktan baktıklarını, yeni platform sayesinde eseri daha yakından inceleme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Mars Heykeli Hakkında

Savaşçı genç bir erkeği betimleyen heykelin özellikle bakışları dikkati çekiyor. Miğferli figürün ortadan ayrılan kıvırcık ve kabarık saçları alın ve yüzünü çevreleyerek ensesine kadar uzanıyor. Göz bebekleri altın ve gümüş kakmalı olan heykelin yüz ifadesinde öfke ve kararlılık öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Zeugma Mozaik Müzesi, Kültür Sanat, Gaziantep, Zeugma, Kültür, Sanat

Son Dakika Kültür Sanat Mars Heykeli Artık Daha Yakından Görülebilecek - Son Dakika

