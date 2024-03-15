MDOB, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için \'Kahramanlık Türküleri\' konseri düzenliyor

Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli İmareti Ramazan Ayında Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'daki ilk imareti olan Hacı Bayram-ı Veli İmareti'nin açılışını Ramazan ayında gerçekleştirdi. İmaret, başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yılın 12 ayı günlük 3 çeşit yemek hizmeti sunacak. İmaret, tam kapasitede 2 bin kişi ve 500 aileye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, imaret kültürünün Osmanlı'dan günümüze miras kalan yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik göstergesinin eyleme dönüşmüş hali olduğunu belirtti. İmaret, Ramazan sonrasında da hizmet vermeye devam edecek ve yılın 12 ayında başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunacak.