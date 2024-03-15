MDOB, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için 'Kahramanlık Türküleri' konseri düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

MDOB, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için 'Kahramanlık Türküleri' konseri düzenliyor

MDOB, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için \'Kahramanlık Türküleri\' konseri düzenliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yılında 'Kahramanlık Türküleri' konserini düzenleyecek. Konser, 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Mersin Opera Fuayesi'nde gerçekleştirilecek ve solistler Avşin Dilara Kaymak, Orhan Güllüler, Ragıp Ufuk Kasar ve Serkan Sevinç'in sahne alacağı bir program sunacak.

15.03.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yılı kapsamında "Kahramanlık Türküleri" konserini beğeniye sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Mersin Opera Fuayesi'nde gerçekleştirilecek.

Solistler Avşin Dilara Kaymak, Orhan Güllüler, Ragıp Ufuk Kasar ve Serkan Sevinç'in sahne alacağı konserde, sanatçılara piyanoda Tuğçe Göksal eşlik edecek.

Konserde, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında "Kahramanlık Türküleri" seslendirilecek.

Kaynak: AA

Çanakkale, 18 Mart, Mersin, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MDOB, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için 'Kahramanlık Türküleri' konseri düzenliyor - Son Dakika

  • Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami restore edilerek yeniden hizmete açıldı
    17:48 Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami restore edilerek yeniden hizmete açıldı

    Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami, 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, kamu hizmetinin sadece maddi ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını vurguladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini ve estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden taviz vermediklerini belirtti. Restorasyonun ardından Gümüşsu Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.

  • Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli İmareti Ramazan Ayında Açıldı
    17:19 Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli İmareti Ramazan Ayında Açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'daki ilk imareti olan Hacı Bayram-ı Veli İmareti'nin açılışını Ramazan ayında gerçekleştirdi. İmaret, başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yılın 12 ayı günlük 3 çeşit yemek hizmeti sunacak. İmaret, tam kapasitede 2 bin kişi ve 500 aileye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, imaret kültürünün Osmanlı'dan günümüze miras kalan yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik göstergesinin eyleme dönüşmüş hali olduğunu belirtti. İmaret, Ramazan sonrasında da hizmet vermeye devam edecek ve yılın 12 ayında başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunacak.

  • Kadıköy'deki Yıkılan Binalardaki Süslemeler Korunacak
    16:45 Kadıköy'deki Yıkılan Binalardaki Süslemeler Korunacak

    Kadıköy Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarda bulunan süsleme öğelerinin korunması için karar aldı. Kadıköy'deki 100'den fazla binanın dış cephesinde ve iç duvarlarında yer alan eserler, bilimsel yöntemlerle sökülerek yeniden değerlendirilecek.

  • Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Tanıtıldı
    16:14 Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Tanıtıldı

    Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir programla, Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde tanıtıldı. Antolojide 100'ün üzerinde Afşinli şair ve ozanın şiirleri ve özgeçmişleri yer alıyor.

  • Müjdat Gezen'in 71. sanat yılı özel programla kutlandı
    16:08 Müjdat Gezen'in 71. sanat yılı özel programla kutlandı

    Usta sanatçı Müjdat Gezen'in 71. sanat yılı özel bir programla Caddebostan Kültür Merkezi'nde kutlandı. Etkinliğe ailesi, arkadaşları, ünlü isimler, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.

  • Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor
    16:06 Kuş Uçuşu dizisi 3. sezonuyla final yapıyor

    Netflix'in yerli yapımlarından Kuş Uçuşu, final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin final sezonu 11 Nisan'da yayınlanacak.

  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Meddah Yusuf Duru ve Abdurrahman Önül'ü Diyarbakırlılarla buluşturdu
    16:02 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Meddah Yusuf Duru ve Abdurrahman Önül'ü Diyarbakırlılarla buluşturdu

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat takvimi kapsamında Meddah Yusuf Duru ve sanatçı Abdurrahman Önül'ü Diyarbakırlılarla buluşturdu. Etkinliklerde Yusuf Duru halk hikayeleri anlatırken, Abdurrahman Önül ise sevilen eserlerini seslendirdi.

  • Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz Ödül Töreni
    15:54 Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz Ödül Töreni

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Sanatçıları Derneği ve Avrasya Aşıklar Derneği'nin katkılarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde 'Türkülerin Gözesi Aşık Veysel'den Mahzuni'ye Türkülerimiz Ödül Töreni' düzenlendi. Törende, sanat ve sanatçıların toplumdaki önemi vurgulandı ve ödüller sahiplerine takdim edildi.

  • Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı
    15:42 Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özener, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı söyledi. Sivil ve askeri erkanın katıldığı törende, Vali Yavuz Selim Köşger, Başkan Zeydan Karalar ve Tümgeneral Mehmet Özener anıta çelenk koydu.

  • Çin'de Bajiang köyünde çay kültürü etkinliği düzenlendi
    15:26 Çin'de Bajiang köyünde çay kültürü etkinliği düzenlendi

    Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Sanjiang Dong Özerk İlçesi'ne bağlı Bajiang kasabasının Buyang köyünde çay kültürünü tanıtan iki günlük bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, yerel çay endüstrisinin gelişimi teşvik edildi, bahar çayı toplama töreni yapıldı, çay sanatı sergilendi, sözleşmeler imzalandı ve teknik alışveriş gerçekleştirildi.


16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
15:48 Boşanma aşamasındaki adam, araçtan atlayan eşini vurduktan sonra intihar etti Boşanma aşamasındaki adam, araçtan atlayan eşini vurduktan sonra intihar etti
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
14:51 Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 17:52:02. #1.11#
SON DAKİKA: MDOB, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için 'Kahramanlık Türküleri' konseri düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement