Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. yılı kapsamında "Kahramanlık Türküleri" konserini beğeniye sunacak.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 18 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da Mersin Opera Fuayesi'nde gerçekleştirilecek.
Solistler Avşin Dilara Kaymak, Orhan Güllüler, Ragıp Ufuk Kasar ve Serkan Sevinç'in sahne alacağı konserde, sanatçılara piyanoda Tuğçe Göksal eşlik edecek.
Konserde, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında "Kahramanlık Türküleri" seslendirilecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › MDOB, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için 'Kahramanlık Türküleri' konseri düzenliyor - Son Dakika
Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami, 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, kamu hizmetinin sadece maddi ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını vurguladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini ve estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden taviz vermediklerini belirtti. Restorasyonun ardından Gümüşsu Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'daki ilk imareti olan Hacı Bayram-ı Veli İmareti'nin açılışını Ramazan ayında gerçekleştirdi. İmaret, başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yılın 12 ayı günlük 3 çeşit yemek hizmeti sunacak. İmaret, tam kapasitede 2 bin kişi ve 500 aileye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, imaret kültürünün Osmanlı'dan günümüze miras kalan yardımlaşmanın, birlik ve beraberlik göstergesinin eyleme dönüşmüş hali olduğunu belirtti. İmaret, Ramazan sonrasında da hizmet vermeye devam edecek ve yılın 12 ayında başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunacak.
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