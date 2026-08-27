Mecitözü'nde Tarihi Hamam Restore Bekliyor - Son Dakika
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Mecitözü'nde Tarihi Hamam Restore Bekliyor

Mecitözü\'nde Tarihi Hamam Restore Bekliyor
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Atıl vaziyetteki tarihi hamam, köy halkı tarafından restore edilerek kültürel mirasa kazandırılmak isteniyor.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde atıl vaziyetteki tarihi hamam zamana direniyor. Bölge halkı, bir kısmı ayakta kalan hamamın restore edilerek kültürel mirasa kazandırılmasını istiyor.

Mecitözü ilçesi İbek köyünde bulunan ve bölgedeki askerler için çok eski tarihlerde inşa edildiği rivayet edilen tarihi hamam, yeniden eski ihtişamına kavuşmayı bekliyor. Askerler tarafından kullanıldıktan sonra köyde yaşayan vatandaşların da uzun yıllar faydalandıkları hamam zaman içerisinde kullanılmaz hale geldi. Köyde yaşayan vatandaşlar, bir kısmı ayakta kalan ve zamana direnen hamamın tarihinin araştırılmasını ve restore edilmesini istedi.

"Çok eski bir tarihi ve mazisi olduğu rivayet ediliyor"

Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, köyde yaşayan büyüklerinin hamamın çok eski olduğunu söylediklerini belirterek, "Ancak hangi yıllara ait olduğunu bilmiyoruz. Yaşlılarımız eskiden buranın askerlere ait olduğunu, askerlerin bu hamamda yıkandığını anlatırlardı. Daha sonra askerlerin bölgeden ayrılmasının ardından köyün ileri gelen insanları bu hamamı kullanmış. Çok eski bir tarihi ve mazisi olduğu rivayet ediliyor" dedi.

"İbek köyü için önemli bir tarihi eser olabilir"

Hamamın küçük olmasına rağmen yapıldığı dönemin şartlarına göre önemli bir ihtiyacı karşılamış olabileceğini ifade eden Aydoğdu, "Bu hamamın restore edilip güzel bir şekilde köyümüze kazandırılmasını tüm yetkililerden istiyoruz. Restore edilirse İbek köyüne ait çok güzel bir tarihi eser ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Mecitözü'nde Tarihi Hamam Restore Bekliyor - Son Dakika

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