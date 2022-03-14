"Medeniyetler Beşiği" Ani'yi 2 ayda 34 bin 500 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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"Medeniyetler Beşiği" Ani'yi 2 ayda 34 bin 500 kişi ziyaret etti

14.03.2022 11:08
"Medeniyetler Beşiği" Ani'yi 2 ayda 34 bin 500 kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve yılın ilk 2 ayında 34 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Kars'taki Ani Ören Yeri, ilkbaharda karla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve yılın ilk 2 ayında 34 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Kars'taki Ani Ören Yeri, ilkbaharda karla kaplı görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yılın büyük bir bölümü kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplı olan Kars, tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlere masalsı güzellikler sunuyor.

Ankara'dan yola çıkan Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi'nin son durağında bulunan kent, hem kışın yüzeyi buzla kaplanan doğa harikası Çıldır Gölü hem Cıbıltepe Kayak Merkezi hem de yolcularına masalsı yolculuk sunan trenleriyle kış turizminde adından söz ettiriyor.

Her geçen gün ziyaretçi sayısı artırılarak yıllık 1 milyon turisti ağırlaması hedefleyen kent, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak bilinen Tarihi Ani Ören Yeri ile de adından söz ettiriyor.

Kurulduğu günden beri birçok medeniyete ev sahipliği yapan, her biri farklı güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra birçok kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle ayrı önem arz ediyor.

"Amenaprgiç Kilisesi", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi dini yapıların yanı sıra Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menucehr gibi İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen antik şehir, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

2021 yılında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 ay ziyarete kapatılan Ani'ye bu yasağın kaldırılması sonrası gelen turistler, hem tarihi yapılara hem de ilkbahar mevsimi olmasına rağmen karla kaplı olan yörenin doğasına hayran kalıyor.

Geçen yıl ziyarete açık olduğu dönemde 66 bin 200 ziyaretçi ağırlayan Ani, bu yıl ocak ve şubat aylarında 34 bin 500 kişiyi misafir etti. Normalleşme süreci sonrası yoğun turist ağırlayan Ani'ye, sadece bu 2 ayda, geçen yılın toplam turist sayısının yarısından fazla turist geldi.

"Ani gerçekten büyüleyici"

Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Ülkü Yüksel, AA muhabirine, Ani Ören Yeri'ni çok beğendiğini söyledi.

Ani'den çok etkilendiğini dile getiren Yüksel, "İlk kez geldiğim Ani çok güzel, bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum, çok tarihi yer gezdim ancak burası diğerlerinden çok çok farklı. Ani'de bambaşka bir yere geldiğimi hissediyorum, atmosferi çok güzel, doğa ve tarih bir arada. Ani gerçekten büyüleyici." diye konuştu.

Yüksel, Ani'nin özellikle doğal ve tarihi yapısına hayran kaldığını anlatarak, "Görseli çok güzel, gökyüzüne çok yakınız, bulutlara dokunacak gibiyiz. Bu görsel, tarihle buluşunca seyrine doyumsuz anlar oluyor. Burayı gelip görmeyen varsa mutlaka gelip görsün. Kars'ta gezilip görülecek bir çok yer var." dedi.

Ziyaretçilerden Mikail Ayaz ise Ani Ören Yeri'ni çok beğendiğini ve fırsat buldukça gelip gezdiğini anlattı.

Kars'ta böyle yapılar olduğu için şanslı olduklarını ve o tarihi birebir gördüklerini belirten Ayaz, "Kars'ta yaşıyorum, zaman buldukça bölgedeki tarihi ve kültürel yerleri geziyorum. Ani bunlar arasında en beğendiklerimden." ifadelerini kullandı.

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UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Listesi, Ankara, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Medeniyetler Beşiği' Ani'yi 2 ayda 34 bin 500 kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Medeniyetler Beşiği" Ani'yi 2 ayda 34 bin 500 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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