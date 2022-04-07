Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı

07.04.2022 11:10
Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu, 15 yılda yurt içi ve yurt dışında verdiği 1000'den fazla konserle yaklaşık 2 milyon dinleyiciye "birlik ve beraberlik" mesajını ulaştırdı.

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu, 15 yılda yurt içi ve yurt dışında verdiği 1000'den fazla konserle yaklaşık 2 milyon dinleyiciye "birlik ve beraberlik" mesajını ulaştırdı.

İmamdan papaza, manifaturacıdan ev kadınına kadar farklı meslek, mezhep ve dinlere mensup 200 kişiden oluşan koro, kurulduğu 2007'den bu yana geçen 15 yılda 1000'den fazla konser verdi.

Seslendirdiği Türkçe, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce, Zazaca, Romanca, Azerice, Ermenice, Çerkezce ilahi ve türkülerle birlikte yaşama kültürünü anlatan koro, yurt içinin yanı sıra ABD, İspanya, Almanya, İsrail, Fransa, Belçika, İsveç, İsviçre, Polonya ve Yunanistan başta olmak üzere 30'u aşkın ülkede yaklaşık 2 milyon müzikseverle buluştu.

"Bir arada yaşama kültürünü herkese göstermek istiyoruz"

Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, Türkiye'nin bir yansıması olan koronun Hatay'da birlikte yaşama kültürünü dünyaya gösterip kardeşlik mesajı vermeye çalıştığını anlattı.

Özfırat, koroda farklı din, mezhep ve mesleklerden 200 kişinin görev aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Koromuz imamlar, papazlar, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, manifaturacılar ve farklı mesleklere mensup kişilerden oluşuyor. Koronun tek bir felsefesi var; 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü.' Bu anlayışı tüm dünyaya göstermek istemekteyiz. Biz de koromuzla bir arada yaşama kültürünü herkese göstermek istiyoruz. İster Hristiyan ister Yahudi ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz. Biz bugüne kadar dünyanın çok farklı noktalarında konserler gerçekleştirdik."

"Medeniyetler Korosu, Türkiye'nin gönüllü turizm elçisidir"

Ulaşabildikleri herkese birlik ve beraberlik mesajını vermeyi hedeflediklerini dile getiren Özfırat, "Özelikle mağdur durumdaki yerlerde konserler bizim için daha değerli oluyor. Örneğin Kudüs'te gerçekleştirdiğimiz konserde, orada hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin bir araya gelmesine vesile olduk. Bu çok anlamlı bir şeydi. Hendek olayları sonrasında Cizre'ye gittik, orada ilk kez böyle bir organizasyon yapılmıştı." diye konuştu.

Özfırat, korolarının Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki cumartesi konserlerine yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Medeniyetler Korosu nerede bir gönül isteği varsa oraya gitmeye önem veriyor. Koromuz şu ana kadar 30'u aşkın ülkede konser verdi. Avrupa'da şimdiye kadar 250 kez sahne aldık. Medeniyetler Korosu olarak şu ana kadar yurt içi ve yurt dışında verdiğimiz 1000'i aşkın konserle yaklaşık 2 milyon müziksevere ulaştık. Medeniyetler Korosu, Türkiye'nin gönüllü turizm elçisidir. Bizi dinleyen ve gönül veren herkese çok teşekkür ederiz."

YORUMLAR
500
AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi AXA Sigorta, Hatay'daki acenteleri ile bir araya geldi

Türkiye, Konser, Arapça, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Yükseklik korkusunu unuttu, eğlenmek için anıtın üzerine çıktı! İmdadına itfaiye yetişti
10:49 KDV indirimi ile ilgili flaş detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Zincir marketleri denetleyin, raporlama yapın
10:43 Midesinden iki neşter ucu çıkarıldı, açıklaması şöyle oldu: Ekmekle yutmuş olabilirim!
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 11:18:34. #1.13#
SON DAKİKA: Medeniyetler Korosu, 15 yılda yaklaşık 2 milyon dinleyiciye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement