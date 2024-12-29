Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88. Yılında Anıldı

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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şiirlerle Şarkılarla Mehmet Akif Ersoy' programıyla, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı. Programda Ersoy'un eserleri seslendirildi ve konuşmalar yapıldı.

29.12.2024 10:00  Güncelleme: 10:08
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Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Esenler'de anıldı

Esenler Belediyesi, "Milli Şair" Mehmet Akif Ersoy'u "Şiirlerle Şarkılarla Mehmet Akif Ersoy" programı ile andı

İSTANBUL - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şiirlerle Şarkılarla Mehmet Akif Ersoy' adlı özel bir programla anıldı.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 88. yıl dönümünde, Esenler Belediyesi tarafından "Şiirlerle Şarkılarla Mehmet Akif Ersoy" programı düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen ile AK Parti Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu şarkılar ve şiirlerle Ersoy'u andı. Programda Yenişehirlioğlu, kürsüye çıkarak Ersoy'un şiirlerini okurken Arzen ise çeşitli eserleri seslendirdi.

"Onun mısralarında sadece sözcükler değil, milletimizin bağımsızlık aşkı ve iman gücü yer alıyor"

Programda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere Esenler Belediyemiz'in daveti üzerine buradayız. Böylelikle hem belediye başkanımıza hem de belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada ruhumuzun sesi, millet olarak kalemimizin ve kelamımızın en muteber temsilcilerinden biri Mehmet Akif Ersoy'u anmak, hatırlamak, yad etmek için bir aradayız. Bugün onun eşsiz kişiliğine, derin fikir dünyasına ve mısralarına yeniden kulak vermemize imkan tanıyan Esenler Belediyemize ve özellikle Mehmet Tevfik Göksu Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Kaleme aldığı muhteşem dizelerden de anlaşılacağı üzere kendisini yalnızca şair olarak tanımlamak mümkün değil. Aynı zamanda Mehmet Akif önemli bir dava adamı. Onun hayatı, inandığı değerler, uğruna ödün vermeden sürdürdüğü mücadele aslında hepimizin örnek alması gereken bir mücadele. O Anadolu'nun en karanlık ve buhranlı günlerinde milletimizin gönlüne ışık tutmuş, zihinlerdeki umutsuzluk çöllerini ümit yağmurlarıyla ferahlatmış, milletimize destansı bir mücadele ruhu aşılamış biri. Onun mısralarında sadece sözcükler değil, milletimizin bağımsızlık aşkı ve iman gücü yer alıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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