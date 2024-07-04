Mehmet Erdem, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mehmet Erdem, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde sahne aldı

Mehmet Erdem, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali\'nde sahne aldı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde şarkıcı Mehmet Erdem, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında sevenleriyle buluştu. Erdem, konserde birçok sevilen eserini seslendirdi ve müzikseverlerin eşlik ettiği bir performans sergiledi. Konserlerin devamında Hüsnü Şenlendirici ve Bengü de sahne alacak.

04.07.2024 23:39
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen konserlerde şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı.

Edirne Belediyesi ev sahipliğinde Sarayiçi'ndeki etkinlik alanında gerçekleştirilen konserlerin dördüncü gününde şarkıcı Mehmet Erdem sevenleriyle buluştu.

Konserde Erdem, "Gibi gibi", "Acıyı sevmek olur mu", "Yaz dostum" gibi eserleri seslendirdi.

Zaman zaman sağanağın etkili olduğu konserde müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sahneye çıkarak Erdem'e çiçek takdim etti.

Kırkpınar Konserleri kapsamında yarın gece Hüsnü Şenlendirici'nin sahne alacağı konser serisi 6 Temmuz Cumartesi günü Bengü konseriyle sona erecek.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek tüm konserler 21.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mehmet Erdem, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

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