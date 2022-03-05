Mehteran takımından sürpriz etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi

Mehteran takımından sürpriz etkinlik

05.03.2022 12:34

Mehteran takımından sürpriz etkinlik Kocaeli'deki bir AVM'de alışveriş yapmak için içeride olan vatandaşlar, sürpriz bir mehter takımı etkinliğiyle karşılaştı.

Mehteran takımından sürpriz etkinlik

KOCAELİ - Kocaeli'deki bir AVM'de alışveriş yapmak için içeride olan vatandaşlar, sürpriz bir mehter takımı etkinliğiyle karşılaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bando ve mehteran takımı kent genelinde anlık sürpriz etkinlikler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı daha önce Ormanya kamp alanında kampçılara sürpriz bir etkinlik düzenlemişti. Şimdi de Kocaeli'deki AVM'lerden birinde sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde alışveriş merkezine giren mehteran takımı alan içerisinde marşlar seslendirdi. Alışveriş için gelen vatandaşlar mehteran takımını karşılarında görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Mehteran takımından sürpriz etkinlik
Mehteran takımından sürpriz etkinlik
Mehteran takımından sürpriz etkinlik

YORUMLAR
500
2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği 2 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu ve gübre desteği 'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi 'Doğasında hareket var' etkinliğine büyük ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, alışveriş, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mehteran takımından sürpriz etkinlik - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir değişti, pir değişti! Yıllar ona bir hayli yaramışa benziyor
12:28 Akrep Nalan, vasiyetini Nesin Vakfı'na bağışladı! Aziz Nesin vakfı 49 yıl önce kurmuştu
11:57 'Rus haber sitelerini engelle' çağrısına Musk'tan yanıt: Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız
11:56 Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 12:41:25. #1.13#
SON DAKİKA: Mehteran takımından sürpriz etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement