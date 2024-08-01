Kültür Sanat

Mehteran ve bando gösterisi ilgi ile izlendi

DÜZCE - Düzce Belediyesi tarafından her yıl 8. Ayın 1. Gününde başlayan ve 8 gün süren Dünya Düzce günlerinde mehteran ve bando gösterisi ilgi ile izlendi.

3. Dünya Düzce Günleri'nin ilk akşamında mehteran ve bando gösterisi yapıldı. Düzce Belediyesi önünden Anıtpark meydanına kadar yapılan kortej yürüyüşüne Düzceliler ilgi gösterdi. Anıtpark meydanında ise bando ve mehteran gösterileri yapıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte il protokolünün de katıldığı etkinliklerde stant ziyaretleri de yapıldı.