Melike Şahin, Global Spin'de Yer Alan İlk Türk Sanatçı

Kültür Sanat

Müzik dünyasında iyi bir çıkış yakalayan ve şarkılarıyla beğeni kazanan şarkıcı Melike Şahin, "grammy.com"un prestijli Global Spin serisinde yer alan ilk Türk sanatçı oldu.

Grammy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan platformda, Şahin müzik kültürünü global bir izleyici kitlesine tanıtıyor.

Global Spin serisi, Coldplay ile de sahne alan Elyanna gibi yıldızların yanı sıra Fransız sanatçı GIMS gibi uluslararası üne sahip isimleri de ağırladı.