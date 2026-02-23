Melikgazi Antika Pazarı Nostalji Sunuyor

Melikgazi Antika Pazarı, hafta sonu nostalji tutkunlarını ağırladı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her ayın üçüncü pazar günü düzenlenen ve Hunat Mahallesi'nde bulunan Dedeman Parkı'nda açılan Melikgazi Antika Pazarı, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, unutulmaya yüz tutmuş birçok antika ürünün pazarda yeniden değer kazandığını ifade etti.

Pazarın yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Antika eşyaların hepsinin ayrı bir hatırası, ayrı bir hikayesi var. Geçmişin izlerini taşıyan binlerce antika eşya, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler, koleksiyonerler ve nostalji tutkunları tarafından ilgi görüyor. Vatandaşlarımız burayı gezerken sadece alışveriş yapmıyor, çocukluğumuzdaki o sıcaklığı da hissederek geçmişe olan özlemlerini bir nebze olsun gideriyor. Mutlu oluyor. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın yüzündeki gülümsemenin sebebi olduğumuz için mutluyuz. Burası sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir pazar. Bu bakımdan bu tür etkinliklerimiz ile kültürel sürdürülebilirliği de sağlamaya çalışıyoruz."

Esnaf da imkan ve destekler için Palancıoğlu'na teşekkür etti.