Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü

Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü\'ne layık görüldü

Oyuncu Melisa Şenolsun, Frankurt Türk Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda LCV film performansından dolayı En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

11.06.2024 09:41
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2024 Uluslararası Frankurt Türk Film Festivali'nde düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Cinestar'da gerçekleşti. LCV (Lütfen Cevap veriniz) filminde Ceren rolünü oynayan 27 yaşındaki başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, yarışma kapsamında verilen 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

ERKEK OYUNCULAR DA ÖDÜL ALDI

Törende ayrıca LCV 'En İyi Film' ve filmdeki rolleriyle Ushan Çakır ile Cem Yiğit Üzümoğlu En İyi Erkek Oyuncu ödüllünü aldı. Başrolde oynadığı Dünya Varmış filminin çekimlerinden dolayı törene katılamayan Şenolsun, yayınladığı videoyla festival ekibine teşekkürlerini iletti.

Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü

"BU BENİM EN İYİ KADIN OYUNCU OLARAK ALDIĞIM İLK ÖDÜLÜM"

Güzel oyuncu Melisa Şenoğlu, paylaştığı videoda "Aranızda olamadığım için üzgünüm ama kalbim sizinle. Bu benim En İyi Kadın Oyuncu olarak aldığım ilk ödülüm ve bunu LCV ekibiyle birlikte almak benim için ayrıca bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

LCV FİLMİNİN KONUSU NE?

LCV (Lütfen Cevap Veriniz), düğünlerine birkaç saat kalan Semih ile Ceren'in yakın arkadaşları Mert'in geçmişteki sırları ortaya dökmeye başlamasıyla en mutlu günleri bambaşka bir hal almasını ekrana taşımıştı.

Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü

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Son Dakika Kültür Sanat Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hbo Hbo: Melisa Senolsun un en iyi kadin oyuncu odulunu aldigi ulkede, her sey olur :) Oyunculuk sifirin altinda. 5 1 Yanıtla

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