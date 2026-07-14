Yasav: 15 Temmuz’da vatan düşmanlarına izin vermedik - Son Dakika
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Yasav: 15 Temmuz’da vatan düşmanlarına izin vermedik

Yasav: 15 Temmuz’da vatan düşmanlarına izin vermedik
14.07.2026 16:51
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Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılında yaptığı açıklamada, FETÖ’nün darbe girişiminin milletin destansı direnişiyle bertaraf edildiğini belirterek, '15 Temmuz'da vatan ve millet düşmanlarına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz' dedi. Yasav, darbe girişiminin sadece hükümeti değil, milletin iradesini ve devletin varlığını hedef aldığını vurguladı.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, FETÖ'nün darbe girişiminin milletin destansı direnişiyle bertaraf edildiğini belirterek, "15 Temmuz'da vatan ve millet düşmanlarına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yalnızca seçilmiş hükümeti değil, doğrudan milletin iradesini ve devletin varlığını hedef aldığını ifade etti.

15 Temmuz'un Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik açık bir işgal girişimi olduğunu belirten Yasav, Türk milletinin o gece canı pahasına verdiği mücadeleyle tarihe geçen bir destan yazdığını söyledi. Türkiye'nin küresel güçlerin bölgesel hesaplarını bozan adımları nedeniyle uzun yıllardır çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Yasav, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve MİT TIR'ları operasyonlarının ardından son olarak 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminin sahneye konulduğunu ifade etti.

Darbe girişimi sırasında devletin kritik kurumlarının savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve ağır silahlarla hedef alındığını hatırlatan Yasav, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Polis Özel Harekat Başkanlığı, Türksat ve Boğaziçi Köprüsü gibi stratejik noktaların saldırıya uğradığını belirtti. Yasav, darbecilerin halka ateş açarak yüzlerce vatandaşın şehit olmasına ve yaralanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen teşkilatlarının darbe girişiminin ilk anlarından itibaren demokrasiye sahip çıkmak için meydanlarda yer aldığını vurgulayan Yasav, sendika üyelerinin sadece sosyal medya üzerinden değil, fiilen sokaklarda darbecilere karşı durduğunu söyledi. Memur-Sen'e bağlı dört üyenin şehit olduğunu, yaklaşık 100 üyenin ise yaralandığını hatırlatan Yasav, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

FETÖ'nün yıllarca milletin dini duygularını, iyi niyetini ve eğitim sevgisini istismar ederek devlet kurumlarına sızdığını ifade eden Yasav, örgütün milletin imkanlarını yine millete silah doğrultmak için kullandığını belirtti. Bu yapının ihanetini hiçbir şekilde affetmenin mümkün olmadığını kaydeden Yasav, benzer tehditlere karşı her zaman uyanık olunması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz gecesinde devlet ile milletin kenetlenmesinin darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında en önemli etken olduğuna dikkat çeken Yasav, "Millet liderini, lideri de milletini yalnız bırakmadı. Bu birliktelik hain planları bozdu ve Türkiye yeni bir yüzyıla daha güçlü adımlarla yürümeye başladı." ifadelerini kullandı.

Yasav, mesajını şu sözlerle tamamladı: "15 Temmuz'da vatan ve millet düşmanlarına izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Darbelere, darbecilere ve millet iradesine kasteden tüm yapılara lanet olsun. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin demokrasi ve bağımsızlık uğruna gösterdiği destansı direnişi saygıyla selamlıyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yasav: 15 Temmuz’da vatan düşmanlarına izin vermedik - Son Dakika

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