Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlenecek

Bolu'nun Mengen ilçesinde yöresel giyim kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla yarın "5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenleneceği bildirildi.

Şenlik Düzenleme Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, her yıl geniş kapsamlı çalışmalarla şenliğin yurt içinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Etkinlikle kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizdeki kültürel ve tarihsel değişim yöre kıyafetlerimize de yansımış. Bu güzel kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak düşüncesiyle yola çıktık. Geçmiş ile gelecek arasındaki bu köprünün oluşması ve bağın korunması adına her yıl Kurban Bayramı'nın 3. günü ilçemizde Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği düzenliyoruz. Mengen yöresel kültürünü, giysilerini, örf ve adetlerini tanıtma amaçlı etkinliklere devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl şenliği Pazarköy'de yaptık. Binlerce kişi bir araya geldi. Bir önceki sene Gökçesu beldemizde binlerce kişinin katıldığı coşkulu şenlik yaptık. Bu yıl da Mengen'de yapıyoruz. Görsel şölen ile süslenecek eğlence dolu şenliğimize herkesi davet ediyoruz. 'Yöresel elbiseni giy gel, şenliğe renk ver' diyoruz."

Yarın başlayacak şenlikte, davul ve klarnet gösterisi, şiir dinletisi ve müzik eğlencesinin yanı sıra katılımcılara helva ikramı yapılacağı, ayrıca yöresel kına gecesinin canlandırılacağı kaydedildi.