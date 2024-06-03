Mengen'de Yaylacılar Yola Çıktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mengen'de Yaylacılar Yola Çıktı

Mengen\'de Yaylacılar Yola Çıktı

Bolu'nun Mengen ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte Pazarköy köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarıyla yaylaya çıkmaya başladı. Yaylaya çıkmadan önce hayvanlarını süsleyen köy sakinleri, kasım ayına kadar yaylada kalacaklarını belirtti.

03.06.2024 15:39
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Bolu'nun Mengen ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylacılar yola çıktı.

İlçeye bağlı Pazarköy köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarıyla yaylaya çıkmaya başladı.

Köy sakinlerinden Cenk Türker, AA muhabirine, yaylaya çıkmadan önce hayvanlarını hazırladıklarını belirterek, "Büyükbaş hayvanlarımızı süsledik. Daha çok eşim yaptı tabii, biz de tüm aile yardımcı olduk." dedi.

Türker, kasım ayına kadar yaylada kaldıklarını anlatarak, "Yaylada et ve süt verimliliği artıyor. Mengen'in bütün yaylaları güzel. Biz de bu güzel yaylalar arasında yer alan Pazarköy Yaylası'na çıkıyoruz." diye konuştu.

Ailecek hayvancılık yapmayı sevdiklerini anlatan Türker, hayvanlarla yolculuklarının birkaç saat sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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