Menteşe Belediye Başkanı Köksal Aras tekrar Tarihi Kentler Birliği Encümen üyesi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı Olağan Meclis Toplantısı'nda yeniden Encümen Üyeliğine seçildi. Tek listeyle gerçekleştirilen seçim sonrası açıklama yapan Aras, Menteşe'yi birlik bünyesinde temsil etmeye devam edecek olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras yaptığı açıklamada, "Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı Olağan Meclis Toplantımızda tek liste ile Birlik Encümenliğine yeniden seçilerek Menteşe'mizi temsil etmeye devam etmenin gururunu yaşıyorum. Ayrıca Birliğimizin Başkanlığına güven tazeleyerek yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı yürekten tebrik ediyor, yeni dönemin kentlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA