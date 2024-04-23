Mersin'de '1923 öğrenci 23 Nisan' konseri verildi

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Mersin'de '1923 öğrenci 23 Nisan' konseri verdi

MERSİN - Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla '1923 öğrenci 23 Nisan' konseri verdi.

Mersin Valiliğinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen '23 Nisan 1923 İnsan' adlı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de izlediği konserde, 6 ay süren hazırlığın ardından kentteki çeşitli okullardan 1923 öğrenci şef Ahmet Baran yönetiminde 14 eserden oluşan açık hava konseri verdi. Konseri, meydanı dolduran çok sayıda vatandaş da dinledi.