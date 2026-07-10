Tarihi 2 bin yıl geçmişe gidiyor: \'Roma Yolu\' gün yüzüne çıktı

Mersin Erdemli'de 2 bin yıl öncesine tarihlenen, Antalya'dan başlayıp sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümü ile çevresindeki 3 kilise yapılan çalışma ile gün yüzüne çıktı.

Türkiye'de antik kentleriyle bilinen şehirlerden Mersin bir çok tarihi mekanı barındırıyor. Kızkalesi'nden, Sebaste Antik kente kadar bir çok tarihi mekanın olduğu Mersin'in Erdemli ilçesinden ise Antalya'dan başlayıp, Antakya üzerinden Suriye'ye uzanan Roma döneminin kutsal olarak kabul edilen antik yolu geçiyor. Kızkalesi ile Ayaş Mahalleleri arasında yer alan 2 kilometrelik alan ise Roma döneminde 3 kilise bulunması nedeniyle kutsal alan olarak değerlendiriliyor. Korykos Kalesi Kazı ve Yüzey Araştırması Ekibi Başkanı MÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener Yıldırım'ın sorumluluğunda Erdemli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Erdemli Ticaret Odası'nın koordinesinde Eğriçayır balının sponsorluğunda yapılan çalışmayla tarihi 'Roma Yolu' gün yüzüne çıkarıldı. Tamamen temizlenen Kızkalesi'nden Ayaş Mahallesi'ne kadar uzanan tarihin içinde yürüyüş yapmak isteyenleri ağırlayacak olan yolla ilgili yeni projenin hazırlanmasına başlandığı bildirildi.

Tarihi Roma Yolu'nun Erdemli TSO ve Eğriçayır'ın destekleriyle ilk çevre temizliğini yaparak belgeleyip vesikasını çıkardıklarını belirten Doç. Dr. Şener Yıldırım, "Projenin ilk ayağı belgeleme tamam. Bundan sonraki kısım projelendirmek olacak. Destek bulabilirsek yolun tekrar onarılması, restorasyonunun yapılması mümkün" dedi.

"İmparatorluğun kalbinden, doğu eyaletlerine giden ana yollardan bir tanesi"

Bulundukları yol üzerindeki alanda bir antik kapı ile Korykos'a doğru devam eden bir kutsal alan olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "3 tane kilisemiz var ve bu kutsal alan dediğimiz hat boyunca devam ediyor. Bu tetrapylondan çıktıktan sonra da Elaiussa Sebaste kentine kadar uzanan Roma Dönemi'nin antik ana yolu üzerinde yürümeye başlıyoruz. Yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen bir yol. İmparatorluğun kalbinden, doğu eyaletlerine giden ana yollardan bir tanesi. Antalya'dan başlar ve bütün sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan ana yolumuz burası. Bizim tespitini, belgelemesini yaptığımız ve restorasyon projesinde hazırlamaya çalıştığımız bölüm ise Korykos ile Elaiussa Sebaste kentini birbirine bağlayan ve bugüne kısmen sağlam ulaşmış olan ana yolun kalıntısı. Temizliğini yaptık, belgelemesini yaptık. Şimdilik geçici olarak, büyük gruplar halinde olmasa da ziyaret edilebilir. Ama projesi tamamlanıp restorasyonu gerçekleştirildikten sonra Kilikya Maratonu'nun da önemli bir güzergahını burası oluşturacaktır. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir yolumuz bugüne sağlam ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

"Bir taraf deniz, bir taraf dağ"

Erdemli Ticaret Odası ve belediyenin desteğiyle açılan Roma yolunu ziyaret ettiklerini belirten Kaymakam Aydın Tetikoğlu ise, "Geldiğimiz, gördüğümüz kadarıyla da güzel bir yürüyüş güzergahı. Bir tarafı da denizi görüyoruz, bir tarafı dağı, yeşilliği görüyoruz" diye konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ise, "2 bin yıllık tarihi Roma yolunun temizlemesini yaptık. Önümüzdeki günlerde de inşallah yine bu paydaşlarla birlikte turizme açabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Yeni projelerimiz var burayla alakalı. Erdemli turizmin başkenti olan ilçelerden bir tanesi. Erdemlinin güzelliklerini de el birliğiyle turizme kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hepimize düşen görev kıymetinin bilinmesi, korunması"

"Erdemli'yi şampiyonlar şehri olarak adlandırdığını ve bir alanın ise turizm olduğuna değinen Erdemli TSO Başkanı Mustafa Karagöz, bölgede tespit ettikleri 200'ün üzerinde ören yeri bulunduğunu söyledi. Karagöz, "Kızkalesi, Sebaste ve Akkale'yi, Kanlıdivane bunları çok önemsiyoruz. Zaten aşağı yukarı 15-20 yıldır da Akkale'de bir çalışmamız var. Sebaste'de geçen sene yine bir temizlik çalışmamız oldu. Kızkalesi'nde dış kale dediğimiz kara kalemizde de bir temizlik çalışmamızı oldu, turizmin hizmetine soktuk. Bu sene yine hem dış kalede hem de bu 2 bin yıllık Roma yolu, aynı zamanda kutsal yol olarak da bilinen bu yolu temizleyip turizmin hizmetine soktuğumuz için çok mutluyuz. Bu Roma yolunun açılmasında en büyük etki, en büyük desteklerden bir tanesi de tek sponsorumuz olan Eğriçayır balları Celal Çay. Özellikle teşekkür ediyorum. Burada yerel vatandaşlarımıza, turizmcilere, yerel yönetimlerimize, bizlere, sizlere, hepimize düşen bir görev var. Bu yapılan işlerin kıymetinin bilinmesi, korunması ve kollanması daha önemli" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN