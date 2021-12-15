Mersin'de "Alata Azmanı" cinsi muzun hasadı yapıldı - Son Dakika

Mersin'de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü AR-GE uzmanlarının çalışmaları sonucunda geliştirilen ve deneme sahalarında dikimi yapılan muz çeşidi "Alata Azmanı"nın hasadı yapıldı.

Enstitü yerleşkesinde yapılan hasada, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, Enstitü Müdürü Davut Keleş ve Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin katıldı.

Vali Su, gazetecilere, enstitünün muz ıslah çalışmalarını 2006 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Enstitü tarafından ıslahı yapılan "Alata Azmanı" muzunun 2019'da tescil ettirildiğini ve özel sektörün hizmetine sunulduğunu ifade eden Su, "2020'de 2 milyon, 2021'de 3 milyon fide satışıyla yaklaşık 25 bin dekar alanda dikimi yapıldı. Bu alan Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılamaktadır. Söz konusu muzun kalite ve verimi oldukça yüksek. Islahı yapılan muz çeşidinden çiftçiler fazlasıyla istifade ederek kazanç elde edecek." diye konuştu.

Enstitünün 6 yeni muz çeşidini de tescile sunduğunu hatırlatan Su, muzun yanında tüm meyve ve sebze çeşitlerinin ıslahına yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü sözlerine ekledi.