Mersin'de Caretta Carettalarının Yumurtalarının Bulunduğu Kumsal Temizlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de Caretta Carettalarının Yumurtalarının Bulunduğu Kumsal Temizlendi

Mersin\'de Caretta Carettalarının Yumurtalarının Bulunduğu Kumsal Temizlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı kumsalda temizlik yapıldı. Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kumsalında bir araya gelerek deniz kaplumbağalarının üreme alanlarında çevre temizliği yaptı. Etkinlikle caretta carettaların korunması ve öğrencilere çevre bilinci kazandırılması amaçlandı.

03.05.2024 14:35
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı kumsalda temizlik yapıldı.

Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, "Denizlere çöp atmayalım, carettaları koruyalım" sloganıyla Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kumsalında bir araya geldi.

Katılımcılar burada, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarında çevre temizliği yaptı.

Okul öğretmenlerinden Serdar Kuş, gazetecilere, bulundukları alanın caretta carettaların önemli üreme alanlarından biri olduğunu söyledi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettaların korunması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kuş, "Caretta caretta yavrularının denizle rahat buluşması için sahillerin temiz olması gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerle sahilde çevre temizliği yaptık. Aynı zamanda onlara çevre bilincinin yanı sıra doğa ve hayvan sevgisini kazandırmaya çalıştık. Öğrencilerimiz caretta carettalar için zevkle temizlik yaptı." dedi.

Öğrencilerden Melih Buğra Özçelik de çevre bilincine dikkati çekmek için katıldıkları temizlik çalışmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Çevre kirliliğinin olumsuz etkilerine vurgu yapan Özçelik, "Alata Sahili hem caretta carettalar hem de bizler için çok değerli. Yavru kaplumbağaların sahile rahat çıkmalarını sağlamak üzere arkadaşlarımızla birlikte temizlik yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Caretta Carettalarının Yumurtalarının Bulunduğu Kumsal Temizlendi - Son Dakika

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