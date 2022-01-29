Mersin'de çocuklar dağlardan kar transferi - Son Dakika

Silifke'de yüksek kesimlerinden getirilen karla çocuklar için şenlik düzenlendi.

Silifke Belediyesine ait kamyonlarla ilçenin yüksek kesimlerinden getirilen kar, Anıt Meydanı'ndaki Göksu Parkı'na döküldü.

Karın keyfini çıkaran çocuklardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da meydanda fotoğraf çektirdi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, etkinlikte, kar şenliğinin ikincisini düzenlediklerini belirterek, "Karda eğlenmek isteyen ama imkanı olmayan öğrencilere güzel bir gün yaşatmak istedik. Bu tür etkinliklere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çocuklar da etkinlik için Altunok'a teşekkür etti.