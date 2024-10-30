Mersin'de Kanseri Yenen Eşine Sürpriz Düğün - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de Kanseri Yenen Eşine Sürpriz Düğün

Mersin\'de Kanseri Yenen Eşine Sürpriz Düğün

Sedat Freistadt, kanseri yenen eşine Mersin'de temsili düğün sürprizi düzenledi.

30.10.2024 12:16
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Almanya'da yaşayan Sedat Freistadt, meme kanseri tedavisi başarıyla tamamlanan eşiyle tatil için geldikleri Mersin'de "temsili düğün" sürprizi organize etti.

Berlin'de 16 yıl önce tanıştığı Sedat Freistadt (58) ile hayatlarını birleştiren Conny Freistadt (42), 5 yıl süren meme kanseri tedavisinin ardından iyileşti.

Freistadt, hastalığı sürecinde moral olması için "düğün yapma" sözü verdiği eşi ve kızı Elias (11) ile Erdemli ilçesine tatile geldi.

Mezitli Belediyesine başvurarak destek isteyen Freistadt, Kızkalesi sahilinde düğün organizasyonu sürprizi yaptı.

Gelinlik giyen Alman kadın, sahilde kıyılan temsili nikahta kocasına "evet" demenin heyecanını yaşadı.

Düğüne çiftin ailesi ve yakınları da katıldı.

Sedat Freistadt, gazetecilere, organizasyonu kanseri yenen eşine sürpriz yapmak için düzenlediğini söyledi.

Unutulmaz bir gün yaşadıklarını anlatan Freistadt, "Almanya'dan arkadaşlarımız geldi. Çok güzel bir düğün oldu. Eşime 'Hastalığı yenersen sana söz güzel bir düğün yapacağım' demiştim. Onu gerçekleştirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Kanseri Yenen Eşine Sürpriz Düğün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Kanseri Yenen Eşine Sürpriz Düğün - Son Dakika
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