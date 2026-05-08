Mersin'de Kültür Yolu Festivali Başlıyor

08.05.2026 11:21
Mersin, 16 noktada 159 etkinlikle Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki üçüncü durağı Mersin, 16 noktada yapılacak 159 etkinlikle hareketlenecek.

Şehirlerin marka değerlerini artırıp kültürel ve sanatsal cazibe merkezlerine dönüştürmeyi amaçlayan festival, yarın başlayacak.

Festivale ilk kez ev sahipliği yapacak kentte 17 Mayıs'a kadar 16 noktada 57 başlık altında 159 etkinlik düzenlenecek.

Hazırlıkları tamamlanan organizasyon kapsamında konser, sergi, söyleşi, fotomaraton, atölye çalışmaları ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Öne çıkan etkinlikler

Festivalde şarkıcılar Oğuzhan Koç, Bengü, Kubat, Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya, Soli Sahili'nde sahne alacak.

Mersin Arkeoloji Müzesi'nde hat, tezhip, seramik hat ve dijital eserlerin beğeniye sunulacağı "Hane" adlı sergi ile İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen eserlerin yer alacağı "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" açılacak.

Mersin Trafik Parkı'nda da "Ada Kıbrıs Fotoğraf Sergisi" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el işleri koleksiyonunun tanıtılacağı "Genablaların Marifeti Sergisi" düzenlenecek.

Mersin Kültür Merkezi "Müzik Atlası", Tarsus Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi ise "Akdeniz'de Bahar" konserine ev sahipliği yapacak. Merkezde ayrıca "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da" etkinliği ile "Carmina Burana" sahne kantatı ve "Giselle" balesi sahnelenecek.

Kente özgü tatların "Lezzet Noktası Projesi" tanıtılacağı festivalde, çocuklara yönelik de etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Çok katmanlı kültür ve sanat hareketi olacaktır"

Mersin Valisi Atilla Toros, AA muhabirine, Mersin'in antik kentleri ve ören yerleriyle adeta "açık hava müzesi" olduğunu söyledi.

Kentin festivale hazır olduğunu ve her detayı kurumlarla titizlikle planladıklarını anlatan Toros, şöyle konuştu:

"Mersin, bu yıl yalnızca bir festivale ev sahipliği yapmıyor, köklü medeniyet birikimi, yaşayan kültür atlası ve güçlü şehir hafızasını Türkiye ve dünyayla buluşturuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Mersin ayağı 9 gün boyunca şehrin tamamına yayılan, çok katmanlı kültür ve sanat hareketi olacaktır. Konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi deneyimlerine kadar uzanan, bu büyük organizasyon 'Şehirde festival var' sözünü Mersin'de gerçeğe dönüştürüyor."

Toros, festivalle kentin zengin kültürel mirasının görünür kılınacağını belirterek, "Şehrimizin 16 farklı noktasında, 57 başlık altında 159 etkinlik hayata geçirilecek. Soli Sahili'nden müzelere, kütüphanelerden meydanlara kadar Mersin'in tamamı bir kültür sahnesine dönüşmüş durumda. Mersin, bu festivale sadece hazır değil, bu festivali yaşamaya ve yaşatmaya da hazır." dedi.

Festivalin kentin tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sağlayacağını belirten Toros, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, kültür ve sanata verilen değer bu ölçekte organizasyonların hayata geçmesini mümkün kılmaktadır. Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kararlı çalışmaları, sürecin en önemli gücüdür. Mersin'in bu festivale dahil edilmesi, bizler için son derece kıymetlidir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Bu festival, sadece 9 gün sürecek bir etkinlik değildir. Bu, Mersin'in kültür, sanat ve insanla kurduğu güçlü bağın yansımasıdır ve biz bu bağı, daha da güçlendirmeye kararlıyız. Herkesi bu büyük festivalde, buluşmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
