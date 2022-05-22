Mersin'de "Renk Festivali" düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de "Renk Festivali" düzenlendi

22.05.2022 16:38

Mersin'in Tarsus ilçesinde organize edilen "Renk Festivali"nde, katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde organize edilen "Renk Festivali"nde, katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Haftası kapsamında, Buminhan Temizkan Parkı'nda "Renk Festivali" etkinliği düzenlendi.

Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte, katılımcılara renkli boyalar dağıtıldı.

Çalınan şarkılara eşlik eden gençler, birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.

Mersin'de Renk Festivali düzenlendi
Mersin'de Renk Festivali düzenlendi
Mersin'de Renk Festivali düzenlendi
Mersin'de Renk Festivali düzenlendi
Mersin'de Renk Festivali düzenlendi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 'Renk Festivali' düzenlendi - Son Dakika


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