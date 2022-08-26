Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu - Son Dakika
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Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu

26.08.2022 11:26
Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu

Mersin'de, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen anıtsal yapının kalıntılarına ulaşıldı.

Mersin'de, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen anıtsal yapının kalıntılarına ulaşıldı.

İzleri milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara uzanan, sütunlarının bir kısmı bugüne kadar korunan, Mezitli ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen 24. dönem kazıları tamamlandı.

Antik kentin sahil tarafında bulunan Soli Pompeipolis Antik Limanı'ndaki kazılarla eş zamanlı yürütülen arkeolojik çalışmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki 10 kişilik ekip tarafından yapıldı.

Ekip, bu sezon Helenistik dönemin ünlü gök bilimcisi ve şairi Aratos'un anıtsal mezarının bulunduğu alanda kazı yaptı.

"Aratos'un anıtsal mezarı restore edilecek"

Kazı başkanı Yağcı, AA muhabirine, eş zamanlı kazılarda antik kent ve liman arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Sezon kazılarında Aratos'un anıtsal mezarının çevresine yoğunlaştıklarını dile getiren Yağcı, "Aratos'un anıtsal mezarının mimarisini de açığa çıkardık. Burası, restorasyona hazır hale geldi. Restorasyon projesi bitirildikten sonra Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulacak. Kuruldan geçmesi halinde Aratos'un anıtsal mezarı restore edilecek." dedi.

"Bu alan anıtsal bir yapı"

Yağcı, çalışmalarda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, "Aratos'un anıtsal mezarının ön tarafında, daha erken döneme ait bir Helenistik yapı kalıntısına rastladık. Bunu da gelecek yıllarda açığa çıkarıp ne amaçla kullanıldığını ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Kalıntılarına ulaşılan yapıyı tüm hatlarıyla ortaya çıkarmayı amaçladıklarını aktaran Yağcı, şöyle konuştu:

"Bu alan anıtsal bir yapı. Deniz seviyesinin 5 metre üstünde. Yapı kalıntıları yer altına kadar gidiyor. Bu alan, Aratos'un anıtsal mezarının altındaki Helenistik döneme ait bir kutsal alan veya başka bir mezar kalıntısı da olabilir. Bu açıdan çok heyecan verici bir çalışma. Önümüzdeki kazı çalışmalarında burası bitirilerek gerçek niteliği öğrenilebilir. Aratos'un anıtsal mezarı önündeki Helenistik mimariyi açığa çıkararak önemli bulgular elde etmeyi planlıyoruz."

Prof. Dr. Remzi Yağcı, bölgenin açık hava müzesine dönüştürülmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerekli kamulaştırmalar yapıldığı takdirde burası bir arkeoparka dönüşecek ve gerçek işlevine kavuşacak. Yani Soli Pompeiopolis'i bir Roma kenti, Helenistik dönem kenti olarak göreceğiz. Kamuoyuna da tüm katmanlarını göstermiş olacağız. Bölge hem yeşil hem arkeolojik hem de sit alanı olarak gurur verici bir yer. Umarım hak ettiği değeri bizim çalışmalarımızda kazanmış olacak."

Yağcı, arkeolojik çalışmada yer alan ekip üyelerine de teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Remzi Yağcı, Helenistik, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde anıtsal yapı kalıntıları bulundu - Son Dakika
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