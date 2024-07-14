Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Meyveli Buz Kokteyli Veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Meyveli Buz Kokteyli Veriliyor

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda, hayvanlara sıcak havadan etkilenmemeleri için meyveli buz kokteyli veriliyor, yağmurlama sistemi uygulanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, parkta bulunan hayvanlar buz kokteyli ve yağmurlama sistemi ile serinletiliyor.

14.07.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda, hayvanlara sıcak havadan etkilenmemeleri için meyveli buz kokteyli veriliyor, yağmurlama sistemi uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki parkta hayvanların sıcaktan korunması için çalışmalar yapılıyor.

Ekipler lemur, maymun, babun ve midilli gibi beslenme rutininde meyve bulunan türleri, buz kokteyliyle ferahlatmaya çalışıyor.

Kokteylde muz, kiraz, üzüm, karpuz, şeftali, kayısı, incir ve kavun ile kuruyemişler yer alıyor.

Parkta kurt, kaplan, aslan ve ayı gibi hayvanlar da su tankeri desteğiyle oluşturulan yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı Görevlisi biyolog Yılmaz Ölmez, "Hepsinin kafeslerinde havuzları mevcut. Suyu sürekli serin tutarak havuzlara girip serinlemelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Meyveli Buz Kokteyli Veriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Meyveli Buz Kokteyli Veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement