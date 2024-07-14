Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Meyveli Buz Kokteyli Veriliyor

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Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda, hayvanlara sıcak havadan etkilenmemeleri için meyveli buz kokteyli veriliyor, yağmurlama sistemi uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki parkta hayvanların sıcaktan korunması için çalışmalar yapılıyor.

Ekipler lemur, maymun, babun ve midilli gibi beslenme rutininde meyve bulunan türleri, buz kokteyliyle ferahlatmaya çalışıyor.

Kokteylde muz, kiraz, üzüm, karpuz, şeftali, kayısı, incir ve kavun ile kuruyemişler yer alıyor.

Parkta kurt, kaplan, aslan ve ayı gibi hayvanlar da su tankeri desteğiyle oluşturulan yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı Görevlisi biyolog Yılmaz Ölmez, "Hepsinin kafeslerinde havuzları mevcut. Suyu sürekli serin tutarak havuzlara girip serinlemelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.