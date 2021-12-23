Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Gala Bale" seçkisini sahneleyecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), balenin önemli eserlerinden oluşan "Gala Bale" seçkisini, sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Gala Bale" seçkisi 25 Aralık Cumartesi saat 20.00'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Daha önce sanatseverlerin beğenisini kazanan "Kuğunun Ölümü", "Hamlet", "La Bayadere", "Amor Stella's", "Bahçesaray", "Romeo ve Juliet"in en özel bölümlerinden oluşan programda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin solistleri sahne alacak.

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer'in sahneye koyacağı eserin orkestra şefliğini Hakan Kalkan üstleniyor.

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