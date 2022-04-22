Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek - Son Dakika
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

22.04.2022 14:22
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserini Tarsus ilçesinde sanatseverlerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserini Tarsus ilçesinde sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseri ile 25 Nisan Pazartesi saat 15.30'da Tarsus Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları sahne alacak. Türk besteciler ve dünya koro repertuvarının şarkıları ile Afrika melodileri de seslendirilecek.

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Tarsus, Mersin, Müzik, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Operacapella' konseri verecek - Son Dakika


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