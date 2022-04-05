Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak - Son Dakika
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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak

05.04.2022 15:10
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Zeynep Ergüven'e ait müzikli çocuk oyunu, 7 Nisan perşembe saat 10.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunulacak.

Süleyman Tekin'in yöneteceği eserin müziklerini Murat Cem Orhan, koreografisini Berna Turhan İleri yürütecek.

Eserin başlıca rollerini, Başak Yıldız (Zeytin), Ercüment Şirin (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Cumhur İbili (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Erdem Levent Yetkin (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz) ve Elif Örünk Alpay (Büyücü) paylaşacak.

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Mersin, Nisan, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Şekeronya' müzikalini çocuklarla buluşturacak - Son Dakika


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