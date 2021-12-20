Erdemli'de karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde araçları kara saplanınca yolda mahsur kalan 4 kişi, yaklaşık 4 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesinden Sorgun Mahallesi'ne gitmek için yola çıkan 4 kişi, Değirmen Başı yakınlarında araçlarının kara saplanması nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı.

Mahsur kalan 4 kişinin aracı, ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan kişilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.