Mersin haberleri... Tarsus'ta öğrenciler tiyatro oyunu izledi

Tarsus Şehir Tiyatrosunca, ilçedeki 5 okulda öğrenciler için çocuk oyunu sahneledi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, tiyatro izlemeye gidemeyen çocuklar için harekete geçildi.
Tarsus Şehir Tiyatrosunca, Kurtuluş, Tarsus, Lütfiye Benli, Mehmet Ramiz Asutay ve Çağlayan ilkokullarında çeşitli çocuk oyunları sahnelendi.
Oyunları izlemenin heyecanı yaşayan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.
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