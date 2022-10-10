Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, tiyatro izlemeye gidemeyen çocuklar için harekete geçildi.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Tarsus, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin haberleri... Tarsus'ta öğrenciler tiyatro oyunu izledi - Son Dakika

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