Başkan Seçer: "Mersin\'de 7 yıldır kültür ve sanat alanında takdire şayan çalışmalar oldu"

Mersin Şehir Tiyatrosu, 'Bahar Noktası' adlı oyunuyla 26. Direklerarası Seyircileri Ödüllerinde 'Ensemble (Ekip) Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Vahap Seçer, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların kente değer kattığını belirterek tiyatro ekibini tebrik etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Şehir Tiyatrosu, sanattaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şehir Tiyatrosu, sahneye taşıdığı 'Bahar Noktası' adlı oyunla, Türk tiyatrosunun saygın organizasyonlarından '26. Direklerarası Seyircileri Ödülleri' kapsamında 'Diğer Şehirler' kategorisinde, 'Ensemble (Ekip) Ödülü'nün sahibi oldu. Mersin Şehir Tiyatrosu ekibi aldıkları ödülün ardından, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi.

Ziyarette, bir tiyatro oyununun oyuncu kadrosunun tamamının yüksek düzeyde uyum, denge ve sahne başarısı sergilediğini gösteren ve tiyatro dünyasında saygınlığı yüksek bir ödül olan 'Ensemble Ödülü' ile elde edilen başarının mutluluğu paylaşıldı. Öte yandan ziyarette, Şehir Tiyatrosunun Mersin'in kültür ve sanat yaşamına sunduğu katkılar ile gelecekte hayata geçirilecek projeler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

"Mersin'de 7 yıldır kültür ve sanat alanında takdire şayan çalışmalar oldu"

Oyuncuları tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, elde edilen başarının sürpriz olmadığını belirtti. Seçer, Mersin Şehir Tiyatrosu ekibinin çok değerli çalışmalara imza attığını aktararak, "7 yıldır hep beraber Mersin'e hizmet ediyoruz. Kültür ve sanat alanında bu süre zarfında takdire şayan çalışmalar oldu. Bu çalışmalara da herkes elinden geldiğince katkı sundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Medeni, gelişmiş ve gelişmeye açık toplumlarda sanat çok önemli bir konumdadır"

2019'dan bu yana Mersin'de kültür ve sanat alanında bir vizyon değişikliği olduğunu ve bu kapsamda kentte yaşayan vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını kaydeden Seçer, "Sanatın olmadığı bir toplumda konuşacağımız diğer konular teferruat olarak kalır. Medeni, gelişmiş ve gelişmeye açık toplumlarda sanat çok önemli bir konumdadır" diye konuştu. Bir ülkede kültür ve sanat alanındaki makro politikaları belirleyenin iktidar ve iktidarın görevlendirdiği kurumlar olduğunu kaydeden Seçer, yerel yönetimlerin de kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunması gerektiğini vurgulayarak, "Kültür ve sanat alanında toplumun gelişmesine katkı sunacak vizyonları ortaya koyma görevi, iktidar ve iktidarın görevlendirdiği kurumlara aittir. Ama bu demek değildir ki yerel yönetimler bağımsız kalacak ya da 'bu benim görev alanım değil' deyip bu konuda enerji harcamayacak. Yerel yönetimlerin bu konuda önemli katkılar yapması gerektiği kanaatindeyim ama Mersin için birkaç doz daha yüksek seviyede düşünüyorum. Bir yerel yönetimin, sosyal politikalarını belirlerken kültür ve sanatı en başa koyması gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Şehir Tiyatromuz 'Bahar Noktası' oyunumuzla 'Ensemble Ödülü'ne layık görüldü"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, Başkan Seçer'in '27 Mart Dünya Tiyatro Günü' dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehir tiyatrolarından ve ödül jürilerinden misafirleri belediyede ağırladığını hatırlatarak, "Misafirlerimizin arasında 'Direklerarası Ödül Jürisinden de misafirimiz vardı. Arkadaşlarımız bu organizasyon kapsamında 5 yetişkin oyununu 5 gün boyunca sergilemişlerdi. 'Bahar Noktası' oyunumuzla 'Ensemble Ödülü'ne layık görüldüler" dedi.

Sanal, tiyatro ekibi olarak bu ödülü Başkan Seçer ile paylaşmak için ziyarette bulunduklarını ifade ederek, destekleri için de teşekkür etti. Sanal ayrıca, 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesinin de bu hafta itibariyle tamamlandığından söz ederek, Şehir Tiyatrosu ekibinin 13 ilçede çok güzel temsillerde bulunup, vatandaşlardan çok güzel dönüşler aldıklarına değindi. Sanal, Şehir Tiyatrosu ekibinin Ağustos ayında yeni sezonun proje hazırlıkları için de çalışmalara başlayacağını belirtti.

Ziyaret, 'Ensemble (Ekip) Ödülü'nün Başkan Seçer'e takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MERSİN