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Mersin Şehir Tiyatrosu temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verildi - Son Dakika

Mersin Şehir Tiyatrosu temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verildi

03.02.2022 15:53
Mersin Şehir Tiyatrosu temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verildi

Mersin Şehir Tiyatrosu, Kovid-19 vakaları nedeniyle temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verdi.

Mersin Şehir Tiyatrosu, Kovid-19 vakaları nedeniyle temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı tiyatronun oyuncu kadrosu ve teknik ekibinde vaka artışı görüldü.

Değerlendirme sonucunda, tiyatronun temsillerinin bugünden başlayarak 18 Şubat'a kadar ertelenmesine karar verildi.

Tiyatro, aranın ardından "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunla yeniden seyircisiyle buluşacak.

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Şehir Tiyatrosu, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Şehir Tiyatrosu temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Şehir Tiyatrosu temsillerine 18 Şubat'a kadar ara verildi - Son Dakika
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