Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı - Son Dakika
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Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı

02.04.2022 13:09

Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı Erdemli Belediyesi'nin başlattığı ve gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim gurubu üyeleri, Ramazan'ın ilk günü davullarıyla vatandaşları sahura uyandırdı Mersin'in Erdemli ilçesinde 11 ayın sultanı Ramazan'da sokaklar davul sesiyle...

Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı

Erdemli Belediyesi'nin başlattığı ve gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim gurubu üyeleri, Ramazan'ın ilk günü davullarıyla vatandaşları sahura uyandırdı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 11 ayın sultanı Ramazan'da sokaklar davul sesiyle inledi, vatandaşlar sahura kadın Ramazan davulcuların manileriyle uyandı.

Erdemli Belediyesi'nin öncülüğünde gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim gurubu üyeleri, Ramazan ayına farklı bir renk katmak için harekete geçti. Kadın ritim gurubunun üyeleri Ramazan ayına, Kültür İşleri Müdürlüğü'nün eğitmenleri tarafından verilen eğitimle hazırlandı. Ramazan arifesinde son hazırlıkları yapan kadın ritim gurubu, Ramazan'ın ilk günü vatandaşları sahura kaldırdı.

Davulla tokmağı buluşturan kadın ritim gurubunun güvenliğini ise yine bir kadın sağlıyor. Zabıta Müdürü Esra Özcan ekibiyle birlikte kadınların yanında yer aldı.

Erdemli Belediyesi olarak farklı etkinliklere imza atmanın gururunu yaşadığını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bu yıl mübarek Ramazan'a ayrı bir ahenk katacağız inşallah. İkincisini uygulayacağımız kadın zabıta müdiremizin güvenliğini sağladığı kadın Ramazan davulcularımızdan oluşan ekibimiz, bu yıl inşallah sahura Erdemli 'de insanlarımızı kadınlarımız, kadın davulcularımız uyandıracaklar ve insanlarımızın inşallah huşu içerisinde bir Ramazan geçirmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Kadın olarak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden kadınlar bu çalışmalardan oldukça memnun.

Kadın olarak böyle bir çalışmanın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hatun Kırcılı, "Çok heyecanlıyız, kadın olarak Erdemli halkımızı sahura uyandıracağız. Çok gururluyuz böyle bir işi başaracağımız için" dedi.

Ramazan ayında tüm kadınların gönüllerinin bir olduğunu ifade eden Hatice Ayan da, "Ramazan ayı birlik beraberliğin olduğu aydır, gönüllerin bir olduğu aydır. Bizim de bu Ramazan'da gönüllerimiz bir, ritmimiz bir, sesimiz bir" diye konuştu.

Ramazan ayının gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Zübeyde Kelle ise, "Hepimizi bir araya getiren en güzel aydır Ramazan o yüzden çok mutluyuz, çok sevinerek Ramazan ayını karşılıyoruz. Belediyemizin de bize böyle bir projede öncülük etmesinden dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kadın Ramazan davulcuları Ramazan ayı boyunca vatandaşları mani ve ritimleriyle sahura uyandıracak.

Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı
Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı
Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı

YORUMLAR
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Erdemli Belediyesi, Ramazan, Zabıta, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mersinlileri sahura kadın Ramazan davulcuları uyandırdı - Son Dakika


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