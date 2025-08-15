Meryem Ana Anma Günü Kutlandı - Son Dakika
Kültür Sanat

Meryem Ana Anma Günü Kutlandı

15.08.2025 15:22
Midyat'ta Süryaniler, Meryem Ana için anma ayini düzenleyerek geleneklerini yaşattı.

MARDİN'in Midyat ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinde dünyanın dört bir yanından gelen Süryaniler 2 bin yıllık geleneklerini sürdürerek Meryem Ana'yı andı.

Hazreti İsa'nın doğumunun ardından inşa edilen ve dünyanın en eski kiliselerinden biri olduğuna inanılan Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyündeki Meryem Ana Kilisesi'nde, Meryem Ana için anma ayini düzenlendi. Süryaniler, miladi takvime göre Meryem Ana'nın yerden göğe intikal ettiğine inandıkları 'Akşamdan sabaha ibadet bayramı' anlamına gelen Şahro Günü'nde kilisede toplanarak, Meryem Ana'yı andı. Dünyanın dört bir yanından gelen Süryanilerin katıldığı ayini Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş ve din adamları yönetti. Ayin, İncil'den okunan ayetlerle başladı, ardından ilahiler ve dualarla devam etti. Dua ve ayin yaklaşık iki saat sürdü. Ardından kilise meydanında misafirlere yöresel yemekler ikram edildi. Gece geç saatlere kadar devam eden etkinliklerde gelenler, kilisede topluca dua etti.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, Süryaniler için çok değerli ve çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Tabii ki herkes nasıl bu ölümü tadacaksa Meryem Ana da bu ölümü tatmış. Ayın 15'inde O'nu anma günüdür. Ondan dolayı burada, Anıtlı'da bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde bu bayram kutlanıyor. Dünyanın her tarafından Süryaniler buraya geliyor, dualarını yapıyor. Dünyanın ve ülkemizin selameti, barışı ve huzuru için dualar yapılıyor. Ayrıca, zulüm gören tüm insanlar için, o zulümlerden kurtulmaları için de dualar yapılıyor. Bu imkanları bize tanıyan ülkemize, yerelde valimiz ve güvenlik güçlerimiz, genelde ise Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz için de dualarımızı yapıyoruz" dedi.

'BU ETKİNLİĞİ CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Anıtlı Köyü Muhtarı Habib Doğan ise, "Bugün, Şahro dediğimiz Meryem Ana Anma Günü'dür. Aynı zamanda Süryanice'de bu kelime Şahro olarak geçer. Mezopotamya'nın derin kültüründen gelen bir geleneği ifade eder. Bu geleneği biz mümkün olduğu kadar Anıtlı'da daha sıcak, daha hareketli bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Katılımcılar arasında yurtdışından gelen Süryaniler, özellikle göç edenler ve bölgede yaşayan insanlarımız var. Ama aynı zamanda sadece Süryaniler değil, çevre köylerimizdeki tüm kardeşlerimiz, Kürtler ve başka halklardan olan birçok kesimden gelen insanlar bizimle bugünü beraber kutluyorlar. Onun için biz her zaman bu etkinliği canlı tutmaya çalışıyoruz ve çok mutluyuz. Bu geleneğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Haber ve Kamera: Mehmet Halis Nayıfoğlu/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

