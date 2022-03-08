Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı

08.03.2022 17:04
Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Konya'da yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu su ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya'nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de, çarşamba gününden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı - Son Dakika


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