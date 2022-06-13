Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış uyarısı

13.06.2022 11:21
Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde, yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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