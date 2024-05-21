MEÜ\'de KÖFN Konseri Büyük İlgi Gördü

Kültür Sanat

Mersin Üniversitesinde (MEÜ) 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu "KÖFN" konser verdi.

Mersin Valiliği ile MEÜ işbirliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile 27. Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında müzik grubu "KÖFN"ün MEÜ Çiftlikköy kampüsünde verdiği konsere, çok sayıda öğrenci katıldı.

Sevilen parçalarını seslendiren gruba müzikseverler eşlik etti.

Konserin sonunda MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, sanatçılara çiçek sundu.