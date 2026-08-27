Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans düzenlendi.

Eskişehir Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Çarşı Camii Uzman İmam Hatibi Nihat Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Vekili Sacit Ekerim'in açılış konuşmasıyla başladı. Programda katılımcılara hitap eden Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türk milletinin Peygamber sevgisine dikkat çekerek, "Türk milletinin Peygamber Efendimize duyduğu sevgi yeryüzündeki hiçbir sevgiye benzemez. Bizim milletimiz; Peygamberimizin adını duyduğunda elini kalbine götüren, evlatlarına O'nun isimlerini verirken edebinden 'Mehmet' diyen, ordusuna 'Peygamber Ocağı', askerine 'Mehmetçik' adını veren asil bir millettir" dedi.

Günümüzde yaşanan en büyük ihtiyacın Peygamber Efendimizin ahlakı olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, "Maddi anlamda müreffeh bir çağ yaşarken, manevi anlamda derin bir ahlaki yozlaşmayla karşı karşıyayız. Dünyanın kan ve gözyaşına sürüklendiği bu çağda, insanlığın yegane şifası ve tek çıkış yolu Peygamber Efendimizin bize miras bıraktığı o zamanlar üstü güzel ahlaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Vali Yılmaz, "Büyük 'Türkiye Yüzyılı' hedefi sadece ekonomik ve teknolojik atılımlarla değil; dürüst, adil, liyakat sahibi, vatanına sevdalı ve güzel ahlaklı genç nesillerimizin omuzlarında yükselecektir" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından program, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın'ın verdiği konferansla devam etti. Etkinlik, hediye takdiminin ardından sona erdi.