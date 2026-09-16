Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi Safranbolu'da fotoğraflarla anlatılıyor - Son Dakika
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Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi Safranbolu'da fotoğraflarla anlatılıyor

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Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi Safranbolu\'da fotoğraflarla anlatılıyor
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Karabük Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak'ın hazırladığı "Dumanın Ardındaki Hayatlar" belgesel fotoğraf sergisi Safranbolu'da açıldı. Çubuk ilçesi ile Aydos Yaylası çevresinde çalışan mevsimlik işçi ailelerin mangal kömürü üretimi ve gündelik yaşamlarını konu alan 21 fotoğraf, 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak'ın hazırladığı "Dumanın Ardındaki Hayatlar" belgesel fotoğraf sergisinde, mevsimlik işçilerin mangal kömürü üretimi ve gündelik yaşamları fotoğraf kareleriyle anlatılıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak'ın kişisel belgesel fotoğraf sergisi "Dumanın Ardındaki Hayatlar", Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Şefik Dizdar Sanat Evinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Küratörlüğünü Elif Ak'ın üstlendiği sergide, kent yaşamında hazır bir tüketim ürünü olarak görülen mangal kömürünün üretim süreci ile bu üretimin arkasındaki insan emeği ele alınıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak, çalışmanın Ankara'nın Çubuk ilçesi ile Aydos Yaylası çevresinde mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin mangal kömürü üretim sürecine odaklandığını belirtti.

Çalışmada yalnızca kömür üretim sürecinin değil, üretim alanlarında sürdürülen gündelik yaşamın da belgelendiğini ifade eden Ak, kadın, erkek ve çocukların üretim alanlarında yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı.

Çocukların üretim alanlarını oyun alanı olarak kullandığını, ailelerin ekmeklerini burada yaptığını aktaran Ak, günlük yaşamın üretim süreciyle iç içe devam ettiğini söyledi.

Ak, çalışmanın amacının görünmeyen emeği görünür kılmak ve bu yaşam biçimine tanıklık etmek olduğunu belirterek, "Dumanın ardındaki hayatlar dememizin nedeni de aslında insanların sürekli dumanın ardında bir hayat sürmeleri, yani dumanla iç içe bir yaşam sürmeleri." ifadelerini kullandı.

Daha önce de işçi ve emek temalı belgesel çalışmalar yaptığını aktaran Ak, bu deneyimlerin bölgede yaşayan insanlarla iletişim kurmalarını kolaylaştırdığını kaydetti. Ak, fotoğraf çalışmasında "görünmeyeni görünür kılmak" ve bu hikayeleri daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Meşe odunundan mangal kömürü üreten ve bölgede "törakçılar" olarak adlandırılan insanların yaşamlarına ilişkin 21 fotoğrafın yer aldığı sergi, 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

"Dumanın Ardındaki Hayatlar" kişisel belgesel fotoğraf sergisi, 15-20 Eylül tarihleri arasında 12.00-17.00 saatlerinde Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Şefik Dizdar Sanat Evinde açık olacak.

Kaynak: İHA
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