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Mevsimsel şartlar Çukurova Deltası'nın flamingo sayısını düşürdü - Son Dakika

Mevsimsel şartlar Çukurova Deltası'nın flamingo sayısını düşürdü

03.02.2022 11:09

Türkiye'de kuş göç yollarının kesiştiği Çukurova Deltası, bu yıl mevsimsel şartlar nedeniyle daha az sayıda flamingo ağırlıyor.

Türkiye'de kuş göç yollarının kesiştiği Çukurova Deltası, bu yıl mevsimsel şartlar nedeniyle daha az sayıda flamingo ağırlıyor.

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasındaki Çukurova Deltası, kış aylarında çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya göçen kuşların 3 rotasından 2'sinin geçtiği deltada, başta Akyatan olmak üzere Tuzla, Ağyatan ve Yumurtalık lagünleri, su kuşlarının önemli yaşam alanları arasında yer alıyor.

Bu yıl 40 türden yaklaşık 78 bin su kuşunun tespit edildiği deltada, flamingoların azlığı dikkati çekiyor. Geçen yıllarda 80 binlere kadar ulaşan, senelik ortalamaları da 20 bin civarında olan flamingoların sayısı, bu yıl 6 bine geriledi.

Gölde konaklayan ince bacaklı, uzun boyunlu, renkli tüylü flamingolar, lagüne ayrı güzellik katıyor.

"Mevsimsel şartlar hayvanların davranışlarını değiştiriyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine, flamingo ve turnanın Çukurova Deltası'nın önemli kuşlarından olduğunu söyledi.

Çok sayıda doğa fotoğrafçısının flamingo ve turnaları görüntülemek için yılın belirli zamanlarında lagünlere geldiğini ifade eden Çangır, "Uluslararası öneme sahip sulak alanlarımız çok zengin. Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz, en önemli 2 göç yolu üzerinde. Dolayısıyla alanlarımızdaki kuşların yoğunluğu ve iklime bağlı olarak da konaklama süreleri çok fazla oluyor. Sonbahara doğru buradan tekrar göç ediyorlar." diye konuştu.

Çangır, bu yıl Çukurova Deltası'nda 6 bin civarında turna ve 6 bin civarında flamingo sayımı yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Mevsimsel şartlara bağlı olarak hayvanların davranışları da değişmekte. Uzmanlarımız, bu yıl flamingo sayısının azalmasının sebebini diğer bölgelerdeki göllerin kuş sayımı tarihinde donmamasına bağlıyor. Biz de öyle olduğu kanaatindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, işimiz gücümüz doğa. Bunun her kademesi bizim için oldukça önemli."

"Göller donmadığı için kuşların çoğu bu tarafa gelmedi"

Doğa Araştırmaları Derneği gönüllü kuş gözlemcisi Kenan Ulaş Karan da Türkiye'nin, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya geçen kuş türlerinin göç rotasındaki önemli konaklama alanlarından olduğuna dikkati çekti.

Göçmen kuşların kullandığı rotalar hakkında bilgi veren Karan, " Mersin, Hatay ve Adana, kuşların Avrupa'dan Afrika'ya göçleri sırasında kullandıkları en önemli kavşaklardan biri. Bu yüzden bu alanların korunması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Karan, Çukurova Deltası'nda kuş sayımının tamamlandığını, diğer bölgelerde sürdüğünü belirterek, "Flamingo ve turnaların Çukurova'daki göllere gelmesinin en önemli sebeplerinden biri Anadolu'daki göllerin donması neticesinde beslenecek alan bulamamaları. Bu yıl sayım tarihlerinde İç Anadolu'daki göllerde herhangi bir donmayla karşılaşmadığımız için kuşların çoğu bu tarafa gelmedi." diye konuştu.

Mevsimsel şartlar Çukurova Deltası'nın flamingo sayısını düşürdü
Mevsimsel şartlar Çukurova Deltası'nın flamingo sayısını düşürdü
Mevsimsel şartlar Çukurova Deltası'nın flamingo sayısını düşürdü

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Çukurova, Türkiye, Afrika, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mevsimsel şartlar Çukurova Deltası'nın flamingo sayısını düşürdü - Son Dakika


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