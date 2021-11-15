Üye Girişi
Miami'de Türk eserleri sergilenecek - Son Dakika

Miami'de Türk eserleri sergilenecek

15.11.2021 13:58
Miami'de Türk eserleri sergilenecek

Mehmet Gazioğlu, solo show yapmak üzere Kovid-19 nedeniyle geçen yıl iptal olan Art Basel Haftası'na bu sene katılacak.

Mehmet Gazioğlu, solo show yapmak üzere Kovid-19 nedeniyle geçen yıl iptal olan Art Basel Haftası'na bu sene katılacak. Scope Miami Sanat Fuarı'nda, Artistes Contem-porains Turquie ise iki eserle yer alacak.

ACT'nin, Art Basel Miami Haftası'nda, 20'nci kez düzenlenen SCOPE MİAMİ Sanat Fuarı'nda bu yıl 2 eserle Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi. 2015 yılında Paris'te kurulan Çağdaş Türk Sanatçıları Paris Derneği/ Association des Artistes Contemporains de Turquie a Paris (ACT) öncülüğünde, Mehmet Gazioğlu daha önce iki defa Art3F Monaco, Paris Carrousel du Louvre, Paris Unesco fuar ve sergilerden sonra şimdi de SCOPE Miami'de olacak. Fuar 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

"SANAT İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ BİR KÖPRÜ KURACAK"

Dernek Kurucusu ve Başkanı Nazan Aktan, Çağdaş Türk Sanatçıları Paris'te Derneği – Association des Artistes Contemporains de Turquie a Paris- ACT'i, "Türkiye ve Avrupa arasındaki dostluğu sanat faaliyetleriyle geliştirmek için kurdum. Ülkemizi ve kültürünü sanatçılarımızla sergiler ve etkinlikler düzenlerken, kıtalar arasındaki diyaloğu sanat yoluyla geliştirmede katkıda bulunmak amacındayız. Pek çok farklı faaliyetimizde uluslararası platformlarda yer alıyoruz. Kültürlerarası öğrenme, deneyim ve bilgi paylaşımı yoluyla önyargı ve ayrımcılık hislerinden arınma, geleceğe yönelik dostluk kurma, var olan dostlukları geliştirme, dünyada uygulanan kültür-sanat politikalarına uygun trendlerle yeni projelere katılabilmek başlıca hedefimiz" diye konuştu.

SANATÇILARIMIZ KENDİNİ GÖSTEREBİLECEK

ACT'nin yoluna, 2022'de  katılacağı Miami'den sonra New York, Londra, Turin, Basel sanat fuarlarıyla devam edeceğini belirten Aktan, "ACT'nin merkezi olan Fransa'da, dünyanın en önde gelen sanat merkezi Paris'te ülkemizin kültürel yapısını da temsil etme olanağı bulurken projelerimizde pek çok değerli sanatçımız, dünyaya açıldığı merkezlerde kendilerini gösterme fırsatını yakalamış olacaklar. Sanat, dünyanın ortak dili, ülkemizin de bu yolla tarihsel ve kültürel, aynı zamanda çağdaş, özgün yapısının dünya ile beraber olduğumuzun en güzel örneği olacağına inanıyorum" dedi.


Miami'de Türk eserleri sergilenecek
Miami'de Türk eserleri sergilenecek
Miami'de Türk eserleri sergilenecek

Mehmet Gazioğlu, Paris, Miami, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Miami'de Türk eserleri sergilenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti 13:41 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı 13:32 Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu 12:53 Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
Yazar Beki İkala Erikli'yi sırtından bıçaklayan sanığın cezası onandı 12:28 Yazar Beki İkala Erikli'yi sırtından bıçaklayan sanığın cezası onandı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı İki grup ormanlık alanda birbirlerine bıçakla saldırdı: 10 yaralı 11:57 İki grup ormanlık alanda birbirlerine bıçakla saldırdı: 10 yaralı
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum 11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
13:40 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti
13:39 AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor
13:31 Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı
13:24 Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor
12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? Taraftarın sabır taşı çatladı İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? Taraftarın sabır taşı çatladı         
13:50
AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor         
13:40
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı         
12:32
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak         
11:26
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 14:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: Miami'de Türk eserleri sergilenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement