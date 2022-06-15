Etkinliğe, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik , Masum Cengiz ve Ali Alptekin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Gençlik Kolları Başkanı Hekim Arslan, Midyat Turabdin Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanı Süleyman İş, Midyat Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadri Baran, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Midyat Beledisince, YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.