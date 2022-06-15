Midyat Beledisince, YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Midyat Beledisince, YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği yapıldı

15.06.2022 09:56
Midyat Beledisince, YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği yapıldı

Mardin'in Midyat Belediyesince, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri amacıyla konser düzenlendi.

Mardin'in Midyat Belediyesince, 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri amacıyla konser düzenlendi.

Midyat Belediyesince, Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi'nde Matiatenin Sesleri Müzik Grubu ve Semir Ortaç Orkestrasının katılımıyla gerçekleştirilen Gençlik Konseri büyük ilgi gördü.

Öğrenciler etkinlikte seslendirilen şarkılara eşlik etti, moral buldu.

Etkinliğe, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz ve Ali Alptekin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Gençlik Kolları Başkanı Hekim Arslan, Midyat Turabdin Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkanı Süleyman İş, Midyat Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadri Baran, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Midyat Beledisince, YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği yapıldı - Son Dakika

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