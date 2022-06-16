Midyat Belediye Başkanı Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret - Son Dakika
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Midyat Belediye Başkanı Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret

16.06.2022 10:33
Midyat Belediye Başkanı Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kırsal mahalleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüşüyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kırsal mahalleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüşüyor.

Şahin beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve partililerle ilçenin Gelinkaya, Söğütlü, Kayalıpınar, Kutlubey, Çamyurt ve Yemişli kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde ihtiyaç ve talepler dinlendi.

Şahin, gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Amaçlarının bütün mahalleleri daha rahat bir yaşam için gerekli imkanlara kavuşturmak olduğu belirten Şahin, belediye olarak kırsal mahallelere hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini kaydetti.

Şahin, vatandaşların refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

Vatandaşlar da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Midyat Belediye Başkanı Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midyat Belediye Başkanı Şahin'den kırsal mahallelere ziyaret - Son Dakika
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